"Прогнозы" этого афериста Наймана мне периодически попадаются на глаза еще с 2008г. Не помню ни одного случая чтобы его "прогноз" сбылся. Обычно всё происходит строго наоборот.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:29
"Прогнозы" этого афериста Наймана мне периодически попадаются на глаза еще с 2008г. Не помню ни одного случая чтобы его "прогноз" сбылся. Обычно всё происходит строго наоборот.
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Найман возможно хороший экономист и инвестор, по представления о валютном рынке украины у него всегда были слишком примитивными и стереотипными.
А еще добавьте шкурный интерес.
Ядреная выходит смесь))...
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если пошли упоминания про экспердов по типу охрененка и инфо циганки наймана, то все плохо...)
Morons&schmoozingAlex2006 Автор77 BIGor Gastarbaiter greenozon jeugen jum kolbaska lapay lite moveton mvi vetka w_bufett yarg Yuri_61 yuri_m zРадио Всюдиносапхайчик Вкладчик1234 Долярчик ЛАД
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:28
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не вмію так висловлювати свої думки як автор статті, але це саме те, про що пишу тут давно.
Цитата:
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:31
якщо зовсім трохи, а за включений станок не на трохи МВФ по руках дасть, правильно?
імхо, тому ймовірно, що після корекції буде такий собі коридорний стабілізєц, до найближчого крупного глобального шухеру ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:39
Он просто зрадогонит:
Реальный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не превышает 15%, все остальные цифры - не более, чем манипуляции.
Такое мнение высказал экономист и политолог, директор Института трансформации будущего Олег Соскин.
По словам эксперта, объективные замеры рейтингов политиков в стране отсутствуют, а все украинские социологические компании и так страдали продажностью и необъективностью, а сегодня их фактически нет.
Рейтингов и подсчётов нет, но цифре, высосанной Соскиным непонятно откуда, - можно верить!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 02 лют, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:40
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:42
НБУ снижает ставку и увеличивает валютные позиции банков = левередж по ручному управлению денежным и валютным рынком у них сейчас существенно уменьшается.
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