RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3755375637573758>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 259
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
8%
22
выше 26
19%
48
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:29

  vovakwasov написав:Moneta може виявитись, що слова ErikA NaymanA, про армагедон наступного тижня, виявляться таким же звуком, як і попередні його поради :lol:

"Прогнозы" этого афериста Наймана мне периодически попадаются на глаза еще с 2008г. Не помню ни одного случая чтобы его "прогноз" сбылся. Обычно всё происходит строго наоборот.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 04.10.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Найман возможно хороший экономист и инвестор, по представления о валютном рынке украины у него всегда были слишком примитивными и стереотипными.
А еще добавьте шкурный интерес.

Ядреная выходит смесь))...
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 30.05.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:16

Эрик на неделе буит сливаться?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21306
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1424 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если пошли упоминания про экспердов по типу охрененка и инфо циганки наймана, то все плохо...)
Morons&schmoozingAlex2006 Автор77 BIGor Gastarbaiter greenozon jeugen jum kolbaska lapay lite moveton mvi vetka w_bufett yarg Yuri_61 yuri_m zРадио Всюдиносапхайчик Вкладчик1234 Долярчик ЛАД
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 01.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:28

  Delta7 написав:Если пошли упоминания про экспердов по типу охрененка и инфо циганки наймана, то все плохо...)

Еще Соскина для компании надо дождаться :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26395
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 6224 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не вмію так висловлювати свої думки як автор статті, але це саме те, про що пишу тут давно.
Цитата:"Поки всі сперечаються про ревальвацію, владі варто було б зрозуміти: бізнесу потрібен не долар по 28 або по 24 грн, йому потрібна стабільність і прогнозованість"
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 709
З нами з: 23.01.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:31

  flyman написав:
  TylerTruman_ написав:Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?

так як таргет досягнуто минулого року, то цього можна монетарну політику трохи ослабити, але не дуже, бо трохи перерегулювали аж до ПА23, може бути відкат і до ПА30, якщо знову щось нерозрахують добре в своїх моделях

якщо зовсім трохи, а за включений станок не на трохи МВФ по руках дасть, правильно? ;)
імхо, тому ймовірно, що після корекції буде такий собі коридорний стабілізєц, до найближчого крупного глобального шухеру ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 556
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:39

  Faceless написав:
  Delta7 написав:Если пошли упоминания про экспердов по типу охрененка и инфо циганки наймана, то все плохо...)

Еще Соскина для компании надо дождаться :mrgreen:

Он просто зрадогонит:

Реальный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не превышает 15%, все остальные цифры - не более, чем манипуляции.

Такое мнение высказал экономист и политолог, директор Института трансформации будущего Олег Соскин.
По словам эксперта, объективные замеры рейтингов политиков в стране отсутствуют, а все украинские социологические компании и так страдали продажностью и необъективностью, а сегодня их фактически нет.
https://glavred.info/ukraine/10145888-reyting-zelenskogo-politolog-nazval-realnuyu-cifru.html

Рейтингов и подсчётов нет, но цифре, высосанной Соскиным непонятно откуда, - можно верить! :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 02 лют, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10420
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6535 раз.
Подякували: 2802 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:40

  hxbbgaf написав:Эрик на неделе буит сливаться?

После ипичного вклада наймена в депозит дельтабанка летом 2014 года, его советы по поводу действий с украинскими активами мало релевантны :D
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 30.05.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:42

  TylerTruman_ написав:Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?

НБУ снижает ставку и увеличивает валютные позиции банков = левередж по ручному управлению денежным и валютным рынком у них сейчас существенно уменьшается.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 30.05.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3755375637573758>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pupsik і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1667, 1668, 1669
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16682 2073639
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 22:43
Витаха
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
364 61712
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 18:45
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1503068
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17137)
02.02.2020 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.