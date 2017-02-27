Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 18:55
escobar написав:
НБУ снижает ставку и увеличивает валютные позиции банков = левередж по ручному управлению денежным и валютным рынком у них сейчас существенно уменьшается.
іншими словами - з великим важелем НБУ у минулому році, наш кабмін нічого не розумів, що відбувається на валютному ринку, то цього року взагалі буде в ах..ї
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Pupsik
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sesk
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Додано: Нед 02 лют, 2020 19:16
freeze написав: Moneta написав:
В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн.
Я тут задумался, а какие критерии сейчас у эффективных менеджеров. Разве невыполнение бюджета на четверть в январе не является критерием для разгона всего кабмина, а не министра по делам ветеранов и министра по соцполитике как планируют, эти два министра точно не при чём.
Пусть верховный главнокомандующий огласит критерии, вот например невыполнение бюджета на 50 процентов - это значит разгоняем, а то непонятно всё происходит, критерии эффективности скрывают
Вы же по закону всё хотите - у КабМина иммунитет.
Только сам КабМин может подать в отставку, да и то, заявлением на имя Председателя Верховной Рады.
Раньше надо было думать, когда вы голосовали за Бубочку и активно топили за роспуск ВР. А теперь - всем нам с этим мучатся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 02 лют, 2020 19:30
Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
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Додано: Нед 02 лют, 2020 19:37
Волк написав:
Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!
На правах вечернего оффтопа
Мдааа....
Я считаю , что юмор ,это Дар Божий .
Вас им обделили .
НО я подозреваю , Вам сегодня напекло голову ....
НБУ наращивает продажи валюты на межбанке: сколько купил и продал в январе
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... re-3890281
холява
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Додано: Нед 02 лют, 2020 19:42
холява написав:
Я считаю , что юмор ,это Дар Божий
жить нужно либо с юмором,либо с психиатром
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 02 лют, 2020 19:47
Волк написав:
Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!
При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.
А пришёл Зе - и всё поломал!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Нед 02 лют, 2020 19:55
Вкладчик1234 написав: Волк написав:
Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!
При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.
А пришёл Зе - и всё поломал!
так поламав, що собак доводиться продавати
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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