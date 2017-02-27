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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3755375637573758

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 259
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
8%
22
выше 26
19%
48
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:55

  escobar написав:НБУ снижает ставку и увеличивает валютные позиции банков = левередж по ручному управлению денежным и валютным рынком у них сейчас существенно уменьшается.


іншими словами - з великим важелем НБУ у минулому році, наш кабмін нічого не розумів, що відбувається на валютному ринку, то цього року взагалі буде в ах..ї :lol:
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:57

  Faceless написав:
  Delta7 написав:Если пошли упоминания про экспердов по типу охрененка и инфо циганки наймана, то все плохо...)

Еще Соскина для компании надо дождаться :mrgreen:

Новака прибавьте. Он в 2015 году 500 ярдов инвестиций обещал. :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:16

  freeze написав:
  Moneta написав:В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн.


Я тут задумался, а какие критерии сейчас у эффективных менеджеров. Разве невыполнение бюджета на четверть в январе не является критерием для разгона всего кабмина, а не министра по делам ветеранов и министра по соцполитике как планируют, эти два министра точно не при чём.
Пусть верховный главнокомандующий огласит критерии, вот например невыполнение бюджета на 50 процентов - это значит разгоняем, а то непонятно всё происходит, критерии эффективности скрывают :mrgreen:

Вы же по закону всё хотите - у КабМина иммунитет.
Только сам КабМин может подать в отставку, да и то, заявлением на имя Председателя Верховной Рады.

Раньше надо было думать, когда вы голосовали за Бубочку и активно топили за роспуск ВР. А теперь - всем нам с этим мучатся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:37

  Волк написав:Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!



На правах вечернего оффтопа
Мдааа....
Я считаю , что юмор ,это Дар Божий .
Вас им обделили .
НО я подозреваю , Вам сегодня напекло голову ....


НБУ наращивает продажи валюты на межбанке: сколько купил и продал в январе
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... re-3890281
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я считаю , что юмор ,это Дар Божий
жить нужно либо с юмором,либо с психиатром :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:47

  Волк написав:Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!

При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.

А пришёл Зе - и всё поломал!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:55

  Вкладчик1234 написав:
  Волк написав:Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!

При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.

А пришёл Зе - и всё поломал!

так поламав, що собак доводиться продавати :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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