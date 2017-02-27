Moneta написав:В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн.
Я тут задумался, а какие критерии сейчас у эффективных менеджеров. Разве невыполнение бюджета на четверть в январе не является критерием для разгона всего кабмина, а не министра по делам ветеранов и министра по соцполитике как планируют, эти два министра точно не при чём. Пусть верховный главнокомандующий огласит критерии, вот например невыполнение бюджета на 50 процентов - это значит разгоняем, а то непонятно всё происходит, критерии эффективности скрывают
Вы же по закону всё хотите - у КабМина иммунитет. Только сам КабМин может подать в отставку, да и то, заявлением на имя Председателя Верховной Рады.
Раньше надо было думать, когда вы голосовали за Бубочку и активно топили за роспуск ВР. А теперь - всем нам с этим мучатся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Pupsik написав:так поламав, що собак доводиться продавати
При рекордно теплій зимі і низьких зовнішніх цінах на газ:
Українці накопичили величезні борги по оплаті за комунальні послуги – за даними Держстату, загальна сума заборгованості населення України за житлово-комунальні послуги (ЖКП) в грудні 2019 року зросла до 63,7 млрд грн, збільшившись в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 8,1 млрд грн, коли борги становили 55,6 млрд грн. https://narodna-pravda.ua/2020/02/01/v- ... zaplatiti/
Ще і наповнення бюджету завалили. Можна тішитись вдалим запозиченням, та підвалили 3 лярда зі Сходу, але що далі (після літа)?