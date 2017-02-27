freeze написав:

Moneta написав: В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн. В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн.

Я тут задумался, а какие критерии сейчас у эффективных менеджеров. Разве невыполнение бюджета на четверть в январе не является критерием для разгона всего кабмина, а не министра по делам ветеранов и министра по соцполитике как планируют, эти два министра точно не при чём.Пусть верховный главнокомандующий огласит критерии, вот например невыполнение бюджета на 50 процентов - это значит разгоняем, а то непонятно всё происходит, критерии эффективности скрывают