Додано: Нед 02 лют, 2020 21:06

TylerTruman_ написав: flyman написав: TylerTruman_ написав: Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально? Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?

так як таргет досягнуто минулого року, то цього можна монетарну політику трохи ослабити, але не дуже, бо трохи перерегулювали аж до ПА23, може бути відкат і до ПА30, якщо знову щось нерозрахують добре в своїх моделях так як таргет досягнуто минулого року, то цього можна монетарну політику трохи ослабити, але не дуже, бо трохи перерегулювали аж до ПА23, може бути відкат і до ПА30, якщо знову щось нерозрахують добре в своїх моделях

якщо зовсім трохи, а за включений станок не на трохи МВФ по руках дасть, правильно?

імхо, тому ймовірно, що після корекції буде такий собі коридорний стабілізєц, до найближчого крупного глобального шухеру ... якщо зовсім трохи, а за включений станок не на трохи МВФ по руках дасть, правильно?імхо, тому ймовірно, що після корекції буде такий собі коридорний стабілізєц, до найближчого крупного глобального шухеру ...

якось такось, або до виборів якось такось, або до виборів

