Волк написав:Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!
При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.
А пришёл Зе - и всё поломал!
так поламав, що собак доводиться продавати
нєє, воно само поламалось. по-перше, газ нікому не потрібен зовсім при такій теплій погоді, ціни дуже доступні вже і будуть скоро як в СРСР - майже даром; по-друге, гроші люблять тишу і якщо тиши нема, то за газ дуже дорого платити нормальним українцям, тому тишу вбивають тільки зрадники України (імена іх відомі, але вони поки ще не засуджені); по-третє, собаки це дуже вигідний товар. Вважаю, що вони значно збільшать експортний потенціал України. Експортувати будемо їх до США. Вони нам биті таці, а ми їм цуценят.
Pupsik написав:О! Погляньте на міняйло - 28.00!...ностальжи!
Зробимо їх разом!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
TylerTruman_ написав:Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?
так як таргет досягнуто минулого року, то цього можна монетарну політику трохи ослабити, але не дуже, бо трохи перерегулювали аж до ПА23, може бути відкат і до ПА30, якщо знову щось нерозрахують добре в своїх моделях
якщо зовсім трохи, а за включений станок не на трохи МВФ по руках дасть, правильно? імхо, тому ймовірно, що після корекції буде такий собі коридорний стабілізєц, до найближчого крупного глобального шухеру ...
якось такось, або до виборів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Pupsik написав:так поламав, що собак доводиться продавати
При рекордно теплій зимі і низьких зовнішніх цінах на газ:
Українці накопичили величезні борги по оплаті за комунальні послуги – за даними Держстату, загальна сума заборгованості населення України за житлово-комунальні послуги (ЖКП) в грудні 2019 року зросла до 63,7 млрд грн, збільшившись в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 8,1 млрд грн, коли борги становили 55,6 млрд грн. https://narodna-pravda.ua/2020/02/01/v- ... zaplatiti/
Ще і наповнення бюджету завалили. Можна тішитись вдалим запозиченням, та підвалили 3 лярда зі Сходу, але що далі (після літа)?
а нічо, що 3ярда від "шоколадного бариги"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Вкладчик1234 написав:При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.
А пришёл Зе - и всё поломал!
так поламав, що собак доводиться продавати
нєє, воно само поламалось. по-перше, газ нікому не потрібен зовсім при такій теплій погоді, ціни дуже доступні вже і будуть скоро як в СРСР - майже даром; по-друге, гроші люблять тишу і якщо тиши нема, то за газ дуже дорого платити нормальним українцям, тому тишу вбивають тільки зрадники України (імена іх відомі, але вони поки ще не засуджені); по-третє, собаки це дуже вигідний товар. Вважаю, що вони значно збільшать експортний потенціал України. Експортувати будемо їх до США. Вони нам биті таці, а ми їм цуценят.
чому не в Корею?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Moneta написав:В январе недовыполнение доходной части госбюджета почти 14 млрд.грн.
Я тут задумался, а какие критерии сейчас у эффективных менеджеров. Разве невыполнение бюджета на четверть в январе не является критерием для разгона всего кабмина, а не министра по делам ветеранов и министра по соцполитике как планируют, эти два министра точно не при чём. Пусть верховный главнокомандующий огласит критерии, вот например невыполнение бюджета на 50 процентов - это значит разгоняем, а то непонятно всё происходит, критерии эффективности скрывают
Вы же по закону всё хотите - у КабМина иммунитет. Только сам КабМин может подать в отставку, да и то, заявлением на имя Председателя Верховной Рады.
Раньше надо было думать, когда вы голосовали за Бубочку и активно топили за роспуск ВР. А теперь - всем нам с этим мучатся
Кто за что топил ? Сейчас поменяют вас в счет оплаты отопления, и перетопят вашу злобу на гигокаллории.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Кругом вещают про снижение цены на газ. Где? Пол года кнечная цена была по 6 с копейками и это с учетом транспортировки. Теперь разделили платежки, цена газа за январь + цена за доставку = 7 с копейками. Где снижение? Может с цены забыли убрать доставку или многовато за эту доставку?