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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3757375837593760

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 260
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
23
выше 26
18%
48
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:26

  valya написав:Кругом вещают про снижение цены на газ. Где?
Пол года кнечная цена была по 6 с копейками и это с учетом транспортировки.
Теперь разделили платежки, цена газа за январь + цена за доставку = 7 с копейками. Где снижение? Может с цены забыли убрать доставку или многовато за эту доставку?

так єпоха бидности закочилась. зубожиння барыг в прошлом. вон учителя по 4000 кило бакинских в месяц рубят. так шо газ это ниачем.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:27

  fin написав:Решил не играть в депозитные игры, купил сегодня утром па25. Чтобы потом не покупать па27. Брал у знакомого валютчика и что интересно, довольно много людей покупали доллары, никто не сдавал. Значит будет рост.

Как раз большинство чаще всего ошибаеться, значит таки пора слить
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:а нічо, що 3ярда від "шоколадного бариги"?


Так більше і не передбачається таких підживлень, бо від інших позовів відмовились, щоб отримати вже і зараз. Але цікаво як далі будуть всіх "робити" без планових і позапланових доходів?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:34

  Долярчик написав:
  vovakwasov написав:
  Долярчик написав:... на моменті - я на 98% на гривнедепо!
- в кінці весни буду думати, чи лізти в бетонну іпотеку, чи перекидати з стовпця на стовпець грн.... :idea:


якщо це дійсно так і суми на гривнедепо серйозні - у вас стальні яйця!

... по тутешніх мірках - сума НЕ серйозна...... - але, на перший внесок(25-30%) іпотеки в новобуд однухи - вистачить, ще й трошки залишиться...

У вас дійсно стальні яйця. Котлован в кредит... Маючи 20-30%.... З ннішініми ставками по кредиту. А залог що ? А нічого що на ринку нерухомості булька? Ви інвестуєте в Україні кредитні гроші в Україну... У вас дійсно стальні яйця
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:38

  freeze написав:Кто за что топил ?

Вы активно агитировали летом за роспуск Верховной Рады прежнего созыва.
Ну и далее, перевыборы ВР, новый КабМин, недовыполнение бюджета.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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