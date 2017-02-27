так єпоха бидности закочилась. зубожиння барыг в прошлом. вон учителя по 4000 кило бакинских в месяц рубят. так шо газ это ниачем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:26
так єпоха бидности закочилась. зубожиння барыг в прошлом. вон учителя по 4000 кило бакинских в месяц рубят. так шо газ это ниачем.
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:27
Как раз большинство чаще всего ошибаеться, значит таки пора слить
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так більше і не передбачається таких підживлень, бо від інших позовів відмовились, щоб отримати вже і зараз. Але цікаво як далі будуть всіх "робити" без планових і позапланових доходів?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:34
У вас дійсно стальні яйця. Котлован в кредит... Маючи 20-30%.... З ннішініми ставками по кредиту. А залог що ? А нічого що на ринку нерухомості булька? Ви інвестуєте в Україні кредитні гроші в Україну... У вас дійсно стальні яйця
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:38
Вы активно агитировали летом за роспуск Верховной Рады прежнего созыва.
Ну и далее, перевыборы ВР, новый КабМин, недовыполнение бюджета.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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