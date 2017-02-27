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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:59
Investor_K написав:
Предположим что завтра случится ожидаемый финансовый мировой кризис. Каковы последствия для простого украинца?
Предсказать масштабы и последствия кризиса еще сложнее, чем предсказать его наступление. Хорошо нам от этого точно не будет.
С уверенностью могу утверждать только то, что в наших обсуждениях появится много конспирологических теорий о том, кто включил кризис.
Также будет много обвинений в том, что пересичных не предупредили о планах прохождения кризиса, что не позволило на нем заработать
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:00
Востаннє редагувалось ruvex
в Нед 02 лют, 2020 22:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:00
Investor_K написав:
Предположим что завтра случится ожидаемый финансовый мировой кризис. Каковы последствия для простого украинца?
Учитывая рынок труда в Европе пересичный его сейчас легче перенесет . Даже те кто не планировал уезжать работать за бугор поедут чтоб прокормить семьи.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:03
yama написав:
Котлован в кредит... Маючи 20-30%....
Він не інвестує - він говорить що буде івестувати...
А інвестувати він збирався за прибутки від піраміди
піраміда накрилась...розмови стихнуть
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:08
escobar написав: TylerTruman_ написав:
Якщо НБУ планує в цьому році таргетувати інфляцію в районі 5%, а також подальше зниження облікової ставки, то яка доречність розмов про баксо=>ракету? ... тобто, крім дешевшого доступу до займів, ще й потрібна жорстка монетарна політика, реально?
НБУ снижает ставку и увеличивает валютные позиции банков = левередж по ручному управлению денежным и валютным рынком у них сейчас существенно уменьшается.
як сказати, валютні позиції позиції банків, то таке, інше діло, як НБУ може сушити у випадку із самою красивою, а також ріст зобов'язаннь банків в гривні за останні пару років, ... але це ви не по темі моїх питань видали камєнт
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:18
flyman написав: TylerTruman_ написав: flyman написав:
так як таргет досягнуто минулого року, то цього можна монетарну політику трохи ослабити, але не дуже, бо трохи перерегулювали аж до ПА23, може бути відкат і до ПА30, якщо знову щось нерозрахують добре в своїх моделях
якщо зовсім трохи, а за включений станок не на трохи МВФ по руках дасть, правильно?
імхо, тому ймовірно, що після корекції буде такий собі коридорний стабілізєц, до найближчого крупного глобального шухеру ...
якось такось, або до виборів
якось такось не пройде, ... вище ви аргументували застосовуючи взаємовиключаючі параграфи, т.я. ПА30 - це хрест, як на дешевих грошах, так і на доволі низькому інфляційному таргету, ... ПА30 - без глобального шухера не буде, але коли він трапиться, імхо, буде значно більше ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:19
Вкладчик1234 написав: Волк написав:
Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!
При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.
А пришёл Зе - и всё поломал!
Верните Пєтю ?
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:22
Волк написав:
Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!
Какая зима, снег, морозы? Главное топят нормально, чтобы не было резкого и опасного для здоровья перехода от зимы к весне.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:24
vovakwasov написав:
мій внутрішній голос мені каже, що будемо сповзати)
Это зюзики..., гоните их!
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 02 лют, 2020 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:25
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав: Vadim V написав:
新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья.
Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!
китайцы постарались. ведь у них много золотишка
Та да, станом на зараз 1588,70... Просто чудова цифра! Радує око! Є вже покупці по 50,5 долара за грам! А ще попереду ріст і ріст!
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