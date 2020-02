Додано: Нед 02 лют, 2020 23:04

TylerTruman_ написав: flyman написав: якось такось, або до виборів якось такось, або до виборів

якось такось не пройде, ... вище ви аргументували застосовуючи взаємовиключаючі параграфи, т.я. ПА30 - це хрест, як на дешевих грошах, так і на доволі низькому інфляційному таргету, ... ПА30 - без глобального шухера не буде, але коли він трапиться, імхо, буде значно більше ... якось такось не пройде, ... вище ви аргументували застосовуючи взаємовиключаючі параграфи, т.я. ПА30 - це хрест, як на дешевих грошах, так і на доволі низькому інфляційному таргету, ... ПА30 - без глобального шухера не буде, але коли він трапиться, імхо, буде значно більше ...

Я мав на увазі, якщо сильно послабить монетару політику, то полетим на 30. Але не думаю що так станеться при теперішньому курсі уряду та НБУ. Дефіцит держбюджету в межах норм для ЄС, тобто менше 3%. Я мав на увазі, якщо сильно послабить монетару політику, то полетим на 30. Але не думаю що так станеться при теперішньому курсі уряду та НБУ. Дефіцит держбюджету в межах норм для ЄС, тобто менше 3%.

