RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3760376137623763>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 260
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
31
25.01-25.5
15%
39
25.51-26
9%
23
выше 26
18%
48
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:27

  Faceless написав:
Долярчик написав: :mrgreen: Зробимо їх разом! :mrgreen:
Їх - це кого? Поки що "роблять" пересічних


Зря Вы ему пишите с намеками .

Как подсказывает мне опыт , после долгого наблюдения за "чудесами" физической терапии
у наблюдаемых , только условный рефлекс на боль может остановить вошедшего в" раж " человека.
Ну , или длительное голодание.
холява
2
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2166 раз.
Подякували: 2001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А старый прапор Либо-то в курсе....
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 21.01.17
Подякував: 958 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:29

  ruvex написав:
  Волк написав:Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!

Какая зима, снег, морозы? Главное топят нормально, чтобы не было резкого и опасного для здоровья перехода от зимы к весне.

В Запорожье в четверг обещают минус 13 :shock: ветер 20мс...

а вообще всех с очередным Новым годом!
Сэцубун — японский Новый год по лунному календарю.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5823
З нами з: 20.11.08
Подякував: 79 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:40

  Волк написав:Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!

"На сонці" в корні не вірно вимірювати температуру. Так ось у Львові в тіні було +8 і моросив трошки дощик. Але краще було б дійсно мінус кілька градусів. Бо додалися сильні пориви вітру з півночі , при високій вологості повітря холодний вітер пробирав до костей. Ну його таке потепління . Тепло не одягнешся бо потієш, одягнешся легко продуває. Одягнеш шапку жарко, знімеш шапку надуває вітом.... :|
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 лют, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3348 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:40

дарий


М.М Жванецкий (мой кумир ) когда то писал ..


.....не страшно разговаривать с самим собой ,
страшно самому себе отвечать .
холява
2
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2166 раз.
Подякували: 2001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Їх - це кого? Поки що "роблять" пересічних


Не ново...
Вот чесно! Вирусные колебания зовсим не бентежать...
Дальше - интереснее (вирусы - токо повод).
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 21.01.17
Подякував: 958 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:.....не страшно разговаривать с самим собой ,
страшно самому себе отвечать .


Страшнее - самого себя не понимать! 8)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 21.01.17
Подякував: 958 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:46

дарий

) ) )
холява
2
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2166 раз.
Подякували: 2001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:50

Кругом вещают про снижение цены на газ. Где?
Пол года кнечная цена была по 6 с копейками и это с учетом транспортировки.
Теперь разделили платежки, цена газа за январь + цена за доставку = 7 с копейками. Где снижение? Может с цены забыли убрать доставку или многовато за эту доставку?
это не о вас! Ничего личного. просто к слову. Скупой платит дважды . Лох платит всегда. (Это не о Вас. Это образно. ) Лох это украинский народ в целом :( .Доят народ. Народ это не роскошь , а средство обогащения. И чем беднее народ тем проще им управлять . Это ж истины. Не льзя снимать бремя комуналки с народа , иногда можно чуть чуть ослабить ВРЕМЕНО.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1853
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3348 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:04

  TylerTruman_ написав:
  flyman написав:якось такось, або до виборів

якось такось не пройде, ... вище ви аргументували застосовуючи взаємовиключаючі параграфи, т.я. ПА30 - це хрест, як на дешевих грошах, так і на доволі низькому інфляційному таргету, ... ПА30 - без глобального шухера не буде, але коли він трапиться, імхо, буде значно більше ...

Я мав на увазі, якщо сильно послабить монетару політику, то полетим на 30. Але не думаю що так станеться при теперішньому курсі уряду та НБУ. Дефіцит держбюджету в межах норм для ЄС, тобто менше 3%.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17328
З нами з: 09.03.14
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3760376137623763>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum, wolt450, yama і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1667, 1668, 1669
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16682 2073858
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 22:43
Витаха
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
364 61785
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 18:45
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1503106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17153)
02.02.2020 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.