Зря Вы ему пишите с намеками .
Как подсказывает мне опыт , после долгого наблюдения за "чудесами" физической терапии
у наблюдаемых , только условный рефлекс на боль может остановить вошедшего в" раж " человека.
Ну , или длительное голодание.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:27
Зря Вы ему пишите с намеками .
Как подсказывает мне опыт , после долгого наблюдения за "чудесами" физической терапии
у наблюдаемых , только условный рефлекс на боль может остановить вошедшего в" раж " человека.
Ну , или длительное голодание.
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А старый прапор Либо-то в курсе....
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:29
В Запорожье в четверг обещают минус 13 ветер 20мс...
а вообще всех с очередным Новым годом!
Сэцубун — японский Новый год по лунному календарю.
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:40
"На сонці" в корні не вірно вимірювати температуру. Так ось у Львові в тіні було +8 і моросив трошки дощик. Але краще було б дійсно мінус кілька градусів. Бо додалися сильні пориви вітру з півночі , при високій вологості повітря холодний вітер пробирав до костей. Ну його таке потепління . Тепло не одягнешся бо потієш, одягнешся легко продуває. Одягнеш шапку жарко, знімеш шапку надуває вітом....
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 лют, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:40
дарий
М.М Жванецкий (мой кумир ) когда то писал ..
.....не страшно разговаривать с самим собой ,
страшно самому себе отвечать .
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:50
это не о вас! Ничего личного. просто к слову. Скупой платит дважды . Лох платит всегда. (Это не о Вас. Это образно. ) Лох это украинский народ в целом .Доят народ. Народ это не роскошь , а средство обогащения. И чем беднее народ тем проще им управлять . Это ж истины. Не льзя снимать бремя комуналки с народа , иногда можно чуть чуть ослабить ВРЕМЕНО.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:04
Я мав на увазі, якщо сильно послабить монетару політику, то полетим на 30. Але не думаю що так станеться при теперішньому курсі уряду та НБУ. Дефіцит держбюджету в межах норм для ЄС, тобто менше 3%.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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