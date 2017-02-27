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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лют, 2020 23:16
Сибарит написав:
...что пересичных не предупредили о планах прохождения кризиса, что не позволило на нем заработать
Допустим пересичных предупредили , ну или допустим 0,01% пересичных сам додумался. И как это ему пересичному поможет ? Ну отложит он $100 со своей зарплаты в $300-500, ну пусть за пол года отложит $500 и что это его спасет или поможет заработать ? Как пересичный сможет заработать на кризисе? Или вобще хоть как то улучшить ситуацию ? Купить гречки и $500 ? Думаю не спасет...
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:24
Alex2007 написав: Вкладчик1234 написав: Волк написав:
Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!
При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.
А пришёл Зе - и всё поломал!
Верните Пєтю ?
Зря смеетесь! У нас уже были успешные прецеденты .Все уже забыли? Оранжевая революция ! Как последствия фальсификации выборов в пользу Януковича. У меня еще агит материалы остались с той революции очерняющие ВФЯ . Ура ! Мы победили ! Да здравствует Ющенко! И после Ющенка кто был ? Зачем было дважды наступать на одни и те же грабли ??? Я до сих пор не понимаю этого. Я даже на выборах лично присутствовал было интерестно посмотреть , таки да народ действительно голосовал за Виктора Федеровича , я сам доставал бюлетени из урны и считал их... Короткая память у народа ВФЯ плохой , Ющенко хороший, теперь ВФЯ хороший и снова ВФЯ плохой... Почему не повторить с Порошенком ? Порошенок хороший , Порошенко стал плохим и снова Порошенко хороший? Валютные качели возможны а качели на выборах президента не?
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:29
Ямочка интеллигентно сменил уставшего Баксика по доброте...
Тута усе злобники...
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дарий
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:32
Qwerty написав: Qwerty написав: Vadim V написав:
新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом
!
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья.
Да, золото нині в тренді
- 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!
..... А ще попереду ріст і ріст! uote]
Зря вы не смотрите видео от владельцев форума, люди стараються расказывают вам о том какие качели по золоту на протяжении года и почему.... Как инвестировать в золото - или что то похожее было , посмотрите и это перестанет вас радовать и\ или удивлять . Я выделил вам что б понятней было.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:37
дарий написав:
Ямочка интеллигентно сменил уставшего Баксика по доброте...
Тута усе злобники...
Я понял что меня слишком много на этих двух страницах. На фоне остального полуночного офтопа думаю сойдет.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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