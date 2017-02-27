Додано: Нед 02 лют, 2020 23:24

Alex2007 написав: Вкладчик1234 написав: Волк написав: Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора! Воскресный оффтоп. У нас в Одессе сегодня было +15 в тени, а на солнце больше +20. По этому: Порошенко, зачем ты украл зиму? Верни прошлогодний снег из панамского оффшора!

При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.



А пришёл Зе - и всё поломал! При П были "нормальные" зимы, с газовыми скандалами, фейковыми военными-новогодними положениями, "прикрути!" и т.д.А пришёл Зе - и всё поломал!



Верните Пєтю ? Верните Пєтю ?

Зря смеетесь! У нас уже были успешные прецеденты .Все уже забыли? Оранжевая революция ! Как последствия фальсификации выборов в пользу Януковича. У меня еще агит материалы остались с той революции очерняющие ВФЯ . Ура ! Мы победили ! Да здравствует Ющенко! И после Ющенка кто был ? Зачем было дважды наступать на одни и те же грабли ??? Я до сих пор не понимаю этого. Я даже на выборах лично присутствовал было интерестно посмотреть , таки да народ действительно голосовал за Виктора Федеровича , я сам доставал бюлетени из урны и считал их... Короткая память у народа ВФЯ плохой , Ющенко хороший, теперь ВФЯ хороший и снова ВФЯ плохой... Почему не повторить с Порошенком ? Порошенок хороший , Порошенко стал плохим и снова Порошенко хороший? Валютные качели возможны а качели на выборах президента не?