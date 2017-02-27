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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:40
Кратко перевожу
китайцы запретили спекулировать на падении своей биржи ("шортить").
брокерам не разрешено участвовать в таких операциях.
Разрешено только продать то что есть по факту. И любые операции свыше 10 млн юаней - требуется согласие властей.
Короче биржа на костылях, без них падение было бы еще глубже.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:46
flyman написав:
'шортіть' хоть помімаєш що значить?
это запрет ходить на работу в шортах ?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:47
Киев 25,00 / 25,10
идем на 26 ?
Живите своим умом!
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:00
SILVER_UA написав: flyman написав:
'шортіть' хоть помімаєш що значить?
это запрет ходить на работу в шортах ?
шортить - продавать то, чего у тебя нет
игра на понижение, чтобы потом купить дешевле и закрыть эту продажу
К.О.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:06
Мб 25.07/25.12
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:07
zzzzzz написав:
Киев 25,00 / 25,10
идем на 26 ?
Повертимось, цього тижня, навколо 25.00
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vovikhan1991
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