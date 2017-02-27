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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3760376137623763

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 263
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
40
25.51-26
9%
23
выше 26
19%
49
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:40

Кратко перевожу

китайцы запретили спекулировать на падении своей биржи ("шортить").
брокерам не разрешено участвовать в таких операциях.

Разрешено только продать то что есть по факту. И любые операции свыше 10 млн юаней - требуется согласие властей.

Короче биржа на костылях, без них падение было бы еще глубже.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:'шортіть' хоть помімаєш що значить?

это запрет ходить на работу в шортах ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:47

Киев 25,00 / 25,10

идем на 26 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:00

  SILVER_UA написав:
  flyman написав:'шортіть' хоть помімаєш що значить?

это запрет ходить на работу в шортах ?


шортить - продавать то, чего у тебя нет
игра на понижение, чтобы потом купить дешевле и закрыть эту продажу

К.О.
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:06

Мб 25.07/25.12
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:07

  zzzzzz написав:Киев 25,00 / 25,10

идем на 26 ?


Повертимось, цього тижня, навколо 25.00
vovikhan1991
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