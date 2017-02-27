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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 09:40
Кратко перевожу
китайцы запретили спекулировать на падении своей биржи ("шортить").
брокерам не разрешено участвовать в таких операциях.
Разрешено только продать то что есть по факту. И любые операции свыше 10 млн юаней - требуется согласие властей.
Короче биржа на костылях, без них падение было бы еще глубже.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:46
flyman написав:
'шортіть' хоть помімаєш що значить?
это запрет ходить на работу в шортах ?
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SILVER_UA
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Додано: Пон 03 лют, 2020 09:47
Киев 25,00 / 25,10
идем на 26 ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:00
SILVER_UA написав: flyman написав:
'шортіть' хоть помімаєш що значить?
это запрет ходить на работу в шортах ?
шортить - продавать то, чего у тебя нет
игра на понижение, чтобы потом купить дешевле и закрыть эту продажу
К.О.
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Vitalych-new
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:06
Мб 25.07/25.12
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:07
zzzzzz написав:
Киев 25,00 / 25,10
идем на 26 ?
Повертимось, цього тижня, навколо 25.00
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vovikhan1991
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:17
vovikhan1991 написав: zzzzzz написав:
Киев 25,00 / 25,10
идем на 26 ?
Повертимось, цього тижня, навколо 25.00
с тем, как разворачиваются события в Китае, навряд ли
Deja vu - август 2008
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Vitalych-new
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:27
Moneta написав:
Короче биржа на костылях, без них падение было бы еще глубже.
При том, что:
Народный Банк Китая резко увеличит вливания ликвидности в финансовые рынки на фоне набирающей обороны эпидемии коронавируса, из-за которой настроения инвесторов постепенно скатываются к панике.
В понедельник, 3 февраля, когда китайский фондовый, валютный, фьючерсный и денежный рынки откроются после новогодних каникул, ЦБ КНР предоставит банкам 1,2 триллиона юаней через операции обратного репо (174 млрд долларов).
Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора, чистый приток ликвидности (новые кредиты минус погашения) составит 900 млрд юаней, или 128 млрд долларов в пересчете по курсу.
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мимокрокодил
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:35
Руда -21% за день как вам?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:39
asti написав:
Руда -21% за день как вам?!
Где смотрите ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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