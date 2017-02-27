Все зависит от интереса НБУ. А интерес будет понятен из поведения на МБ. Пока интерес НБУ видится в сдерживании слишком быстрого роста курса доллара. По 10-15 копеек, не больше в день. А уровень 25 уже пройден, чего вокруг него колебаться-то?
qay написав:Поддерживаю, не все владеют английским на высоком уровне. Хотел бы попросить автора дублировать выложенную информацию на русском/украинском.
А разжевать и в рот положить? Это же надо быть настолько ленивым, чтобы полениться пару интересующих строчек в онлайн переводчик скопировать!
Еще раз, первый раз ув. Ирина удалила пост. Дело не в том, чтобы быть или не быть ленивым. Выкладывающий информацию должен принимать во внимание, что это для него английский прост, так как он живет в англоговорящей стране. Но ресурс русский/украинский. Вместо того, чтобы напрячься самому, он предлагает напрячься мне. Все просто ведь.
Востаннє редагувалось qay в Пон 03 лют, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
сірий написав:Чего уж там,. ДАВАЙ СРАЗУ НА КИТАЙСКОМ!!!! Мы, люди понятливые.
Поддерживаю, не все владеют английским на высоком уровне. Хотел бы попросить автора дублировать выложенную информацию на русском/украинском.
Автора? вам не соромно?..
translate.google.com
Нет, не соромно. Я сам живу в стране, разговаривающей на языке, отличном от русского/украинского. На местных форумах я не размещаю информацию на русском с призывом "гугл в помощь". Я уважаю язык ресурсов, на котором общается местное население. И не навязываю свой язык.