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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3762376337643765>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:51

НБУ продаёт по 25,15
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:53

  zzzzzz написав:
  asti написав:Руда -21% за день как вам?!
Где смотрите ?
https://markets.businessinsider.com/com ... -ore-price
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:12

  asti написав:
  zzzzzz написав:
  asti написав:Руда -21% за день как вам?!
Где смотрите ?
https://markets.businessinsider.com/com ... -ore-price

Зачет))))))))))))))))))))))))))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:13

  qay написав:Поддерживаю, не все владеют английским на высоком уровне. Хотел бы попросить автора дублировать выложенную информацию на русском/украинском. :)


А разжевать и в рот положить? Это же надо быть настолько ленивым, чтобы полениться пару интересующих строчек в онлайн переводчик скопировать!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:13

  zzzzzz написав:
  asti написав:Руда -21% за день как вам?!

Где смотрите ?

78,75 USD . -17,5% https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary ... -ruda-cena стоит отметить что подобные цены были в 2017 и 2018 году. правда их сейчас добьют законом 1210 від 30.08.2019 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66520
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:15

Ожидаемо, за нефтью полетит все сырье.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:23

  leonidseleznev2016 написав:
  Yuri_61 написав:Зображення

синій графік - облікова ставка НБУ,
червоний - ставки по гривневим депозитам
отака залежність

Тільки я не бачу синій?


Я бачу зелений...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:23

  vovikhan1991 написав:
  zzzzzz написав:Киев 25,00 / 25,10

идем на 26 ?


Повертимось, цього тижня, навколо 25.00


Все зависит от интереса НБУ.
А интерес будет понятен из поведения на МБ.
Пока интерес НБУ видится в сдерживании слишком быстрого роста курса доллара.
По 10-15 копеек, не больше в день.
А уровень 25 уже пройден, чего вокруг него колебаться-то?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:29

  kluychkooleg написав:
  qay написав:Поддерживаю, не все владеют английским на высоком уровне. Хотел бы попросить автора дублировать выложенную информацию на русском/украинском. :)


А разжевать и в рот положить? Это же надо быть настолько ленивым, чтобы полениться пару интересующих строчек в онлайн переводчик скопировать!


Еще раз, первый раз ув. Ирина удалила пост. Дело не в том, чтобы быть или не быть ленивым. Выкладывающий информацию должен принимать во внимание, что это для него английский прост, так как он живет в англоговорящей стране. Но ресурс русский/украинский.
Вместо того, чтобы напрячься самому, он предлагает напрячься мне. Все просто ведь. :roll:
Востаннє редагувалось qay в Пон 03 лют, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:31

  sergey_sryvkin написав:
  qay написав:
  сірий написав:Чего уж там,. ДАВАЙ СРАЗУ НА КИТАЙСКОМ!!!!
Мы, люди понятливые.


Поддерживаю, не все владеют английским на высоком уровне. Хотел бы попросить автора дублировать выложенную информацию на русском/украинском. :)


Автора? вам не соромно?..

translate.google.com


Нет, не соромно. Я сам живу в стране, разговаривающей на языке, отличном от русского/украинского. На местных форумах я не размещаю информацию на русском с призывом "гугл в помощь". Я уважаю язык ресурсов, на котором общается местное население. И не навязываю свой язык. :) :wink:
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