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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3762376337643765

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:36

Шановні форумчани, повертаємося до валютного ринку!


З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:41

НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:42

  kluychkooleg написав:НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?


Наверно начитались новостей про действия центробанка Китая и решили ливануть валюту )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:44

  Investor_33 написав:Руда -21% за день как вам?! https://markets.businessinsider.com/com ... -ore-price
Зачет))))))))))))))))))))))))))


И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...
lrs7719
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ЛОБ

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