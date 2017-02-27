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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:36
Шановні форумчани, повертаємося до валютного ринку!
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:41
НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:42
kluychkooleg написав:
НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?
Наверно начитались новостей про действия центробанка Китая и решили ливануть валюту )))
Живите своим умом!
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:44
И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...
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