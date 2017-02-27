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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37633764376537663767>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:36

Шановні форумчани, повертаємося до валютного ринку!


З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:41

НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:42

  kluychkooleg написав:НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?


Наверно начитались новостей про действия центробанка Китая и решили ливануть валюту )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:44

  Investor_33 написав:Руда -21% за день как вам?! https://markets.businessinsider.com/com ... -ore-price
Зачет))))))))))))))))))))))))))


И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:51

  kluychkooleg написав:НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?

Наливает своим по договоренности.Вторую неделю работают по этой схеме.К концу дня снова на север.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:57

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:Руда -21% за день как вам?! https://markets.businessinsider.com/com ... -ore-price
Зачет))))))))))))))))))))))))))


И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...


Найман вчера оказался прав, а тут в него тапками уже успели швырнуть. Наша пирамида гораздо менее ликвидная, чем сырье. В час х сырье хоть както можно будет продать, а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:10

  Дед Мороз написав:
  kluychkooleg написав:НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?

Наливает своим по договоренности.Вторую неделю работают по этой схеме.К концу дня снова на север.


похоже на картинку в тот день, когда все побежали сливаться - боковик с медленным сползанием вниз.
Смущает то, что повторения бывают редко. Иначе алени адаптируются.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:13

11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:19

  Moneta написав: а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего.

Проснулся,включил комп,вижу на МБ 25.06 на 25.09,что произошло для таких эмоциональных утверждений?

По-моему это похоже больше на истерики дамочек,которые хотят привлечь к себе внимания,так как реально больше нечем завлечь.
НБУ действует сверх профессионально,мудро и адекватно реагируя на действительность,руководство НБУ уже наизусть выучило повадки оленей и прекрасно понимают,что если стадо не направлять в нужное русло,то оно и за 40 зайдёт вообще без повода.
А так малой кровью сейчас остановят самых буйных,а потом нас ждёт слив лавины ждунов,которые друг перед другом будут наперегонки бежать и сдавать валюту "бо падаЭ",нас знову зрадылы,дефолта нэма.
Так что лучше отдохните,металлургия уже почти месяцев 8 в жестоком кризисе,как это отразилось на курсе? Пощупали 5-ти летние минимумы.
Так что пора ребятки психотерапевты вводить новый термин неоправданная зрадофилия,я так понял по многим персонажам,она не вылечивается,но может с вакциной от коранавируса и этот недуг случайно будет отправлен в разряд неопасных для окружающих и самих пациентов?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.02.2020................25,1097
Доллар прибавил 8 копеек.
Открылись на 4.5 копейки выше закрытия пятницы. Постояв всего 10 минут, выросли на 2 копейки. В 10-50 приподнялись еще на копейку, постояли до 11-15 и развернулись. К 11-40 опустились на 4 копейки и уравновесились.
Есть информация, что НБУ развернул рынок весьма крупной интервенцией, что плохо сочетается с динамикой торгов. Истинные объемы интервенции мы узнаем завтра. Действия НБУ мне не вполне понятны. Возможно, это превентивная попытка противостоять панике от падения рынков.
В пятницу НБУ продал около 55 млн.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. Существенно сократились суточные сертификаты. Похоже, снижение ставки дало о себе знать.

В четверг объем валютного рынка сократился до 431.5 млн.
Чистый спрос составил порядка 406 млн.
Сибарит
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