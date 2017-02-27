Додано: Пон 03 лют, 2020 12:19

Moneta написав: а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего. а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего.

Проснулся,включил комп,вижу на МБ 25.06 на 25.09,что произошло для таких эмоциональных утверждений?По-моему это похоже больше на истерики дамочек,которые хотят привлечь к себе внимания,так как реально больше нечем завлечь.НБУ действует сверх профессионально,мудро и адекватно реагируя на действительность,руководство НБУ уже наизусть выучило повадки оленей и прекрасно понимают,что если стадо не направлять в нужное русло,то оно и за 40 зайдёт вообще без повода.А так малой кровью сейчас остановят самых буйных,а потом нас ждёт слив лавины ждунов,которые друг перед другом будут наперегонки бежать и сдавать валюту "бо падаЭ",нас знову зрадылы,дефолта нэма.Так что лучше отдохните,металлургия уже почти месяцев 8 в жестоком кризисе,как это отразилось на курсе? Пощупали 5-ти летние минимумы.Так что пора ребятки психотерапевты вводить новый термин неоправданная зрадофилия,я так понял по многим персонажам,она не вылечивается,но может с вакциной от коранавируса и этот недуг случайно будет отправлен в разряд неопасных для окружающих и самих пациентов?(((