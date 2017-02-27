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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3764376537663767>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:27

  zzzzzz написав:
  kluychkooleg написав:НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?


Наверно начитались новостей про действия центробанка Китая и решили ливануть валюту )))

льют валюту чтобы решение о резком снижении учетной ставки
не выглядело тупым прогибом под политическим давлением
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:30

somilitark

Хм, "истерика у дамочек", а очень много эмоциональных букв написали именно Вы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:32

  J написав:
  zzzzzz написав:
  kluychkooleg написав:НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?


Наверно начитались новостей про действия центробанка Китая и решили ливануть валюту )))

льют валюту чтобы решение о резком снижении учетной ставки
не выглядело тупым прогибом под политическим давлением


виникає питання - залишимось біля 25.00, чи підемо на 26.00?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:32

  J написав:льют валюту чтобы решение о резком снижении учетной ставки
не выглядело тупым прогибом под политическим давлением


+1. Тоже так думаю.
Я бы на месте НБУ лил валюту, но понемногу, что-бы курс взлетел конкретно, к 28 , а потом этим Гончарукам, и прочим великим "экономистам" показал, к чему приводит резкое снижение ставки ( оно в первую очередь приводит к валютным спекуляциям)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:39

А в это время
Госбюджет в январе недополучил четверть доходов
Доходы государственного бюджета за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн (24,5%) меньше планового показателя на этот месяц. Соответствующие данные обнародовали в Министерстве финансов.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:41

Прошу прощения источник
https://www.mof.gov.ua/uk/news/vikonann ... CNkSByQvfk
Виконання державного бюджету: січень 2020 року
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как только что либо задумываю, так тут же стена препятствий возникает из ниоткуда:

например, хотел купить квартиру, так цены взлетели на них, даже в моём Мухосранске.
как только хотел прикупить баксик, так тут он в рост пошёл
что за подлянка такая?
заметил такое не раз уже
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Я бы на месте НБУ лил валюту, но понемногу, что-бы курс взлетел конкретно, к 28 , а потом этим Гончарукам, и прочим великим "экономистам" показал, к чему приводит резкое снижение ставки ( оно в первую очередь приводит к валютным спекуляциям)

Так це Гончаруки ставку знизили? Кабмін, походу, взагалі третій підповзаючий, у НБУ. А НБУ правильно гасить висхідний тренд, щоб не було паніки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:46

  zzzzzz написав:
  J написав:льют валюту чтобы решение о резком снижении учетной ставки
не выглядело тупым прогибом под политическим давлением

Я бы на месте НБУ лил валюту, но понемногу, что-бы курс взлетел конкретно, к 28 , а потом этим Гончарукам, и прочим великим "экономистам" показал, к чему приводит резкое снижение ставки ( оно в первую очередь приводит к валютным спекуляциям)

Статью недавно читал, о "свободе" валютного рынка: тот объём, которые завели нерезиденты под покупку ОВГЗ, "свободный" рынок не смог бы выкупить ни по 20 ни по 15 грн за доллар. Потому выкупает НБУ и по такому курсу, как ему хочется. Следовательно, "Гончарукам" можео было показать что угодно гораздо ранее: и 28, и 15
Востаннє редагувалось Serg-ik в Пон 03 лют, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:49

  kluychkooleg написав:11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?

Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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