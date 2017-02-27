льют валюту чтобы решение о резком снижении учетной ставки
не выглядело тупым прогибом под политическим давлением
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:27
льют валюту чтобы решение о резком снижении учетной ставки
не выглядело тупым прогибом под политическим давлением
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Додано: Пон 03 лют, 2020 12:30
somilitark
Хм, "истерика у дамочек", а очень много эмоциональных букв написали именно Вы.
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:32
виникає питання - залишимось біля 25.00, чи підемо на 26.00?
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:32
+1. Тоже так думаю.
Я бы на месте НБУ лил валюту, но понемногу, что-бы курс взлетел конкретно, к 28 , а потом этим Гончарукам, и прочим великим "экономистам" показал, к чему приводит резкое снижение ставки ( оно в первую очередь приводит к валютным спекуляциям)
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:39
А в это время
Госбюджет в январе недополучил четверть доходов
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:41
Прошу прощения источник
Виконання державного бюджету: січень 2020 року
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как только что либо задумываю, так тут же стена препятствий возникает из ниоткуда:
например, хотел купить квартиру, так цены взлетели на них, даже в моём Мухосранске.
как только хотел прикупить баксик, так тут он в рост пошёл
что за подлянка такая?
заметил такое не раз уже
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так це Гончаруки ставку знизили? Кабмін, походу, взагалі третій підповзаючий, у НБУ. А НБУ правильно гасить висхідний тренд, щоб не було паніки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:46
Статью недавно читал, о "свободе" валютного рынка: тот объём, которые завели нерезиденты под покупку ОВГЗ, "свободный" рынок не смог бы выкупить ни по 20 ни по 15 грн за доллар. Потому выкупает НБУ и по такому курсу, как ему хочется. Следовательно, "Гончарукам" можео было показать что угодно гораздо ранее: и 28, и 15
Востаннє редагувалось Serg-ik в Пон 03 лют, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:49
Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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