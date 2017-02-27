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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3764376537663767

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:51

  Proofy написав:
  kluychkooleg написав:11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?

Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.


Значит, в этот раз накажут тех, кто не слился :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:52

  Yuri_61 написав:Как только что либо задумываю, так тут же стена препятствий возникает из ниоткуда:

например, хотел купить квартиру, так цены взлетели на них, даже в моём Мухосранске.
как только хотел прикупить баксик, так тут он в рост пошёл
что за подлянка такая?
заметил такое не раз уже


закон подлости (
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:09

  Proofy написав:
  kluychkooleg написав:11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?

Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.


як виявилось, наш нацбанк, їх багато чому може навчити :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:11

Знаете почему гривна начала укрепляться ?

Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет :mrgreen: :mrgreen:

pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/
Живите своим умом!
zzzzzz
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