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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:51
Proofy написав: kluychkooleg написав:
11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?
Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.
Значит, в этот раз накажут тех, кто не слился
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Додано: Пон 03 лют, 2020 12:52
Yuri_61 написав:
Как только что либо задумываю, так тут же стена препятствий возникает из ниоткуда:
например, хотел купить квартиру, так цены взлетели на них, даже в моём Мухосранске.
как только хотел прикупить баксик, так тут он в рост пошёл
что за подлянка такая?
заметил такое не раз уже
закон подлости (
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:09
Proofy написав: kluychkooleg написав:
11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?
Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.
як виявилось, наш нацбанк, їх багато чому може навчити
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:11
Знаете почему гривна начала укрепляться ?
Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет
pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/
Живите своим умом!
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