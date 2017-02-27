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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:51
Proofy написав: kluychkooleg написав:
11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?
Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.
Значит, в этот раз накажут тех, кто не слился
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Додано: Пон 03 лют, 2020 12:52
Yuri_61 написав:
Как только что либо задумываю, так тут же стена препятствий возникает из ниоткуда:
например, хотел купить квартиру, так цены взлетели на них, даже в моём Мухосранске.
как только хотел прикупить баксик, так тут он в рост пошёл
что за подлянка такая?
заметил такое не раз уже
закон подлости (
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:09
Proofy написав: kluychkooleg написав:
11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?
Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.
як виявилось, наш нацбанк, їх багато чому може навчити
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:11
Знаете почему гривна начала укрепляться ?
Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет
pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:25
zzzzzz написав:
pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/
Гончарук-юрист. Будет рулить медициной
Следовательно, когда в экономике и финансах страны начнётся более ощутимый бардак, комиссию возглавит министр здравоохранения, потому что все остальные министры-больные на голову.
Вспоминается Юля Т., которая будучи премьером в 2008 г говорила, что кризис стране не грозит. Не стоит обращать внимание, что в мире валятся рынки. На курсе гривны это не скажется.
Сейчас рынки в мире валятся, но у нас всё хорошо... как бы...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:29
Межбанк 25,00 - 25,04. Хорошо просадили от первоначального роста.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:33
zzzzzz написав:
Знаете почему гривна начала укрепляться ?
Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет
pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/
Маразм крепчал.
Это мне вдруг остро напомнило как Юля встречала в Днепре борт с вакциной от гриппа. Сколько лет прошло, а клоунада все та же
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:34
kluychkooleg написав:
Межбанк 25,00 - 25,04. Хорошо просадили от первоначального роста.
виходить - більша ймовірність, що лишимось біля 25 ніж похід до 26
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:54
vovakwasov написав: kluychkooleg написав:
Межбанк 25,00 - 25,04. Хорошо просадили от первоначального роста.
виходить - більша ймовірність, що лишимось біля 25 ніж похід до 26
для 26 пока рано. Будем трястись около 25.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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