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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3765376637673768>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:51

  Proofy написав:
  kluychkooleg написав:11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?

Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.


Значит, в этот раз накажут тех, кто не слился :)
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:52

  Yuri_61 написав:Как только что либо задумываю, так тут же стена препятствий возникает из ниоткуда:

например, хотел купить квартиру, так цены взлетели на них, даже в моём Мухосранске.
как только хотел прикупить баксик, так тут он в рост пошёл
что за подлянка такая?
заметил такое не раз уже


закон подлости (
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:09

  Proofy написав:
  kluychkooleg написав:11:37 И все же выход Нацбанка оказался не напрасным: продавцы начали активно снижать "оффера", которые опустились ниже 25,10.
Завтра размещение ОВГЗ.
Что за тишина, все опять льются?

Выжидают ) Думаю после прошлого раза уже ученые и литься не будут.


як виявилось, наш нацбанк, їх багато чому може навчити :mrgreen:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:11

Знаете почему гривна начала укрепляться ?

Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет :mrgreen: :mrgreen:

pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/

Гончарук-юрист. Будет рулить медициной
Следовательно, когда в экономике и финансах страны начнётся более ощутимый бардак, комиссию возглавит министр здравоохранения, потому что все остальные министры-больные на голову.
Вспоминается Юля Т., которая будучи премьером в 2008 г говорила, что кризис стране не грозит. Не стоит обращать внимание, что в мире валятся рынки. На курсе гривны это не скажется.
Сейчас рынки в мире валятся, но у нас всё хорошо... как бы...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:27

zzzzzz цитата "нбу ушел и все стало на свои места" :roll:
olgerd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:29

Межбанк 25,00 - 25,04. Хорошо просадили от первоначального роста.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:33

  zzzzzz написав:Знаете почему гривна начала укрепляться ?

Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет :mrgreen: :mrgreen:

pravda.com.ua/rus/news/2020/02/3/7239243/

Маразм крепчал.
Это мне вдруг остро напомнило как Юля встречала в Днепре борт с вакциной от гриппа. Сколько лет прошло, а клоунада все та же
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:34

  kluychkooleg написав:Межбанк 25,00 - 25,04. Хорошо просадили от первоначального роста.


виходить - більша ймовірність, що лишимось біля 25 ніж похід до 26
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:54

  vovakwasov написав:
  kluychkooleg написав:Межбанк 25,00 - 25,04. Хорошо просадили от первоначального роста.


виходить - більша ймовірність, що лишимось біля 25 ніж похід до 26
для 26 пока рано. Будем трястись около 25.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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