Лично я заметил, что вы не "хотели прикупить баксик", а вопили тут, как напрасно вы его покупали последние несколько лет, и как вы в бакс больше ни ногой.
Те кто действительно хотел прикупить - прикупал.
А вы просто плывете по тренду.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:08
Лично я заметил, что вы не "хотели прикупить баксик", а вопили тут, как напрасно вы его покупали последние несколько лет, и как вы в бакс больше ни ногой.
Те кто действительно хотел прикупить - прикупал.
А вы просто плывете по тренду.
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:19
Тут такая дилетанская мысль.
Завтра вроде размещение ОВГЗ.
Интерес к ОВГЗ падает, а тут еще и курс растет, пугая вкладчиков.
Надо показать потенциальным вкладчикам в ОВГЗ что все под контролем и курс расти на будет.
А завтра разместятся... и можно слова ослабить вожжи.
Пока максимум, по которому можно было слиться и который я видел - это с утра 25.10 по доллару и 27.75 по Евро.
Ну и как-то это движение не пoхоже на резкую коррекцию, что раньше добежала до 24,80.
Тогда на ней хорошо удалось прокатиться. Сейчас пока как-то стремно. Нет реактивного взлета на черном рынке.
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:23
Дружище, ты не один (с)
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:36
Так вроде наоборот же. Особенно если длинные бумаги...
Если 10% не мало, то давайте мы вам грувну ослабим еще на 4%, а потом все равно на 22-23 пойдем... честно, честно. вот вам и будет нормальный гешефт при приемлемом риске....
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:37
Годно.
Хочу добавить немного по техническому анализу. Доллар сейчас рисует перевернутые голову и плечи. Первое плечо и голова уже нарисованы полностью. Впереди второе плечо. Слишком уж классической получается фигурка, даже подозрительно.
Если я корректно все просмотрел, то впереди нас ждет второе плечо перевернутой фигуры разворота ГиП. В этом случае доллар может еще снизиться до 24,5 на межбанке и после пойдет до 25,15... А дальше или вверх гарантированно уже до 27 или болтанка в районе 25,15.
Есть и другое мнение - и оно более вероятно, судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису. Заключается оно в том, что сейчас формируется другая фигура разворота - какое-то там Поглощение Другими словами по доллару будет ракета, топливо которой пытается понемногу тырить НБУ (заливая долларом из резервов первые попытки самозапуска двигателей).
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