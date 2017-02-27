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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3765376637673768

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:08

  Yuri_61 написав:Как только что либо задумываю, так тут же стена препятствий возникает из ниоткуда:

как только хотел прикупить баксик, так тут он в рост пошёл
что за подлянка такая?
заметил такое не раз уже


Лично я заметил, что вы не "хотели прикупить баксик", а вопили тут, как напрасно вы его покупали последние несколько лет, и как вы в бакс больше ни ногой.

Те кто действительно хотел прикупить - прикупал.
А вы просто плывете по тренду.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:19

Тут такая дилетанская мысль.
Завтра вроде размещение ОВГЗ.
Интерес к ОВГЗ падает, а тут еще и курс растет, пугая вкладчиков.
Надо показать потенциальным вкладчикам в ОВГЗ что все под контролем и курс расти на будет.
А завтра разместятся... и можно слова ослабить вожжи.
Пока максимум, по которому можно было слиться и который я видел - это с утра 25.10 по доллару и 27.75 по Евро.
Ну и как-то это движение не пoхоже на резкую коррекцию, что раньше добежала до 24,80.
Тогда на ней хорошо удалось прокатиться. Сейчас пока как-то стремно. Нет реактивного взлета на черном рынке.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:23

  Yuri_61 написав:Как только что либо задумываю, так тут же стена препятствий возникает из ниоткуда:

например, хотел купить квартиру, так цены взлетели на них, даже в моём Мухосранске.
как только хотел прикупить баксик, так тут он в рост пошёл
что за подлянка такая?
заметил такое не раз уже

Дружище, ты не один (с) :D
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:36

  kluychkooleg написав:Тут такая дилетанская мысль.
Завтра вроде размещение ОВГЗ.
Интерес к ОВГЗ падает, а тут еще и курс растет, пугая вкладчиков.
Надо показать потенциальным вкладчикам в ОВГЗ что все под контролем и курс расти на будет.
А завтра разместятся... и можно слова ослабить вожжи.
Пока максимум, по которому можно было слиться и который я видел - это с утра 25.10 по доллару и 27.75 по Евро.
Ну и как-то это движение не пoхоже на резкую коррекцию, что раньше добежала до 24,80.
Тогда на ней хорошо удалось прокатиться. Сейчас пока как-то стремно. Нет реактивного взлета на черном рынке.



Так вроде наоборот же. Особенно если длинные бумаги...
Если 10% не мало, то давайте мы вам грувну ослабим еще на 4%, а потом все равно на 22-23 пойдем... честно, честно. вот вам и будет нормальный гешефт при приемлемом риске.... :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:37

  kluychkooleg написав:Тут такая дилетанская мысль.
Завтра вроде размещение ОВГЗ.
Интерес к ОВГЗ падает, а тут еще и курс растет, пугая вкладчиков.
Надо показать потенциальным вкладчикам в ОВГЗ что все под контролем и курс расти на будет.
А завтра разместятся... и можно слова ослабить вожжи.
Пока максимум, по которому можно было слиться и который я видел - это с утра 25.10 по доллару и 27.75 по Евро.
Ну и как-то это движение не пoхоже на резкую коррекцию, что раньше добежала до 24,80.
Тогда на ней хорошо удалось прокатиться. Сейчас пока как-то стремно. Нет реактивного взлета на черном рынке.

Годно.

Хочу добавить немного по техническому анализу. Доллар сейчас рисует перевернутые голову и плечи. Первое плечо и голова уже нарисованы полностью. Впереди второе плечо. Слишком уж классической получается фигурка, даже подозрительно.

Если я корректно все просмотрел, то впереди нас ждет второе плечо перевернутой фигуры разворота ГиП. В этом случае доллар может еще снизиться до 24,5 на межбанке и после пойдет до 25,15... А дальше или вверх гарантированно уже до 27 или болтанка в районе 25,15.

Есть и другое мнение - и оно более вероятно, судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису. Заключается оно в том, что сейчас формируется другая фигура разворота - какое-то там Поглощение :mrgreen: Другими словами по доллару будет ракета, топливо которой пытается понемногу тырить НБУ (заливая долларом из резервов первые попытки самозапуска двигателей).
buratinyo
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