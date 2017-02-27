kluychkooleg написав:

Тут такая дилетанская мысль.Завтра вроде размещение ОВГЗ.Интерес к ОВГЗ падает, а тут еще и курс растет, пугая вкладчиков.Надо показать потенциальным вкладчикам в ОВГЗ что все под контролем и курс расти на будет.А завтра разместятся... и можно слова ослабить вожжи.Пока максимум, по которому можно было слиться и который я видел - это с утра 25.10 по доллару и 27.75 по Евро.Ну и как-то это движение не пoхоже на резкую коррекцию, что раньше добежала до 24,80.Тогда на ней хорошо удалось прокатиться. Сейчас пока как-то стремно. Нет реактивного взлета на черном рынке.