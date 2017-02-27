kluychkooleg написав:Тут такая дилетанская мысль. Завтра вроде размещение ОВГЗ. Интерес к ОВГЗ падает, а тут еще и курс растет, пугая вкладчиков. Надо показать потенциальным вкладчикам в ОВГЗ что все под контролем и курс расти на будет. А завтра разместятся... и можно слова ослабить вожжи. Пока максимум, по которому можно было слиться и который я видел - это с утра 25.10 по доллару и 27.75 по Евро. Ну и как-то это движение не пoхоже на резкую коррекцию, что раньше добежала до 24,80. Тогда на ней хорошо удалось прокатиться. Сейчас пока как-то стремно. Нет реактивного взлета на черном рынке.
Реактивный взлет дело накопительное, и случается после продолжительного снижения, когда покупатели аккумулируются в выжидательной позиции.
Возьмут выгодные точки на временном графике и начинают крутить ими как цыган солнцем,не кумэкают,что берут нерезы семилетки,а эти Ынвесторы максимум 3-х месячный депозит откроют и воют на луну,что я наделал,как хорошо спится на долларе купленным по 28 и выше пару лет назад
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
kluychkooleg написав: Ничто так не радует хорошего человека, как сгоревшая хата соседа, да?
Человек лично у меня спрашивал,что делать,брать ли доллар по 24.30?
Я отвечал НЕТ. Оформите депозит на полгода и закройте этот кейс для себя. Фин даже поинтересовался в своём любимом Ощаде,сколько дают по грндепо на полгода,вышло 13.25%,может даже безналоговых для клиента банка. Так нет,надо было долго и напрасно мучатся,потратить кучу нервных клеток,дождаться пика и затариться на вершине графика. Это ли не классика? Мне давно взрослые люди говорили,что мудрость приходит с возрастом,к сожалению иногда старость одна приходит
Судя по вашим выводам,с вами тоже самое будет
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 03.02.2020 південь, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
Як поміркую що воно означає по року, так і темне в очах стає!
По золоту майже 100 відсотків річних інфляція! По доляру 65,52 відсотка девальвація.
І як можно було так облікову ставку знизити? Як на мене, НБУ зовсім "мишей не ловить"!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 03 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
kluychkooleg написав: Ничто так не радует хорошего человека, как сгоревшая хата соседа, да?
Человек лично у меня спрашивал,что делать,брать ли доллар по 24.30?
Я отвечал НЕТ. Оформите депозит на полгода и закройте этот кейс для себя. Фин даже поинтересовался в своём любимом Ощаде,сколько дают по грндепо на полгода,вышло 13.25%,может даже безналоговых для клиента банка. Так нет,надо было долго и напрасно мучатся,потратить кучу нервных клеток,дождаться пика и затариться на вершине графика. Это ли не классика? Мне давно взрослые люди говорили,что мудрость приходит с возрастом,к сожалению иногда старость одна приходит
Судя по вашим выводам,с вами тоже самое будет
А разве я что-то писал о валютной стратегии? Только лишь о неподдельной радости от неудачи другого.