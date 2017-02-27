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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37673768376937703771>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:10

  kluychkooleg написав:Тут такая дилетанская мысль.
Завтра вроде размещение ОВГЗ.
Интерес к ОВГЗ падает, а тут еще и курс растет, пугая вкладчиков.
Надо показать потенциальным вкладчикам в ОВГЗ что все под контролем и курс расти на будет.
А завтра разместятся... и можно слова ослабить вожжи.
Пока максимум, по которому можно было слиться и который я видел - это с утра 25.10 по доллару и 27.75 по Евро.
Ну и как-то это движение не пoхоже на резкую коррекцию, что раньше добежала до 24,80.
Тогда на ней хорошо удалось прокатиться. Сейчас пока как-то стремно. Нет реактивного взлета на черном рынке.

Реактивный взлет дело накопительное, и случается после продолжительного снижения, когда покупатели аккумулируются в выжидательной позиции.

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:кому минфин свои 9% будет впаривать? И как платить в пирамиде без новых вкладчиков?


пирамиды нет

9% при заходе сейчас по 25 и выходе по 23 превращаются... превращаются в 17% в валюте ))) мало ? а если выход по 22 ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:18

  Alex6 написав:
пирамиды нет
а если выход по 22 ?


Не мешайте людям верить в миражи.

Возьмут выгодные точки на временном графике и начинают крутить ими как цыган солнцем,не кумэкают,что берут нерезы семилетки,а эти Ынвесторы максимум 3-х месячный депозит откроют и воют на луну,что я наделал,как хорошо спится на долларе купленным по 28 и выше пару лет назад :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:23

  kluychkooleg написав:
Ничто так не радует хорошего человека, как сгоревшая хата соседа, да? :)

Человек лично у меня спрашивал,что делать,брать ли доллар по 24.30?

Я отвечал НЕТ.
Оформите депозит на полгода и закройте этот кейс для себя.
Фин даже поинтересовался в своём любимом Ощаде,сколько дают по грндепо на полгода,вышло 13.25%,может даже безналоговых для клиента банка.
Так нет,надо было долго и напрасно мучатся,потратить кучу нервных клеток,дождаться пика и затариться на вершине графика.
Это ли не классика?
Мне давно взрослые люди говорили,что мудрость приходит с возрастом,к сожалению иногда старость одна приходит :oops:

Судя по вашим выводам,с вами тоже самое будет :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:29

реактивный взлет

Zebra и что же теперь после взлета до 25.15 и некоторого снижения будет?как думаете...
vinni77
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:31

  somilitark написав:
  fin написав:Всетаки насколько спокойно себя чувствуешь, когда на 97% на зеленом заборе!


Классссссссиииииииккккккаааа!!!!

Буйных упаковали,можно и в боковик с уклоном вниз свалиться,минимум на полгода 8) 8)


кто хотел тот затарился по 23-24 и сейчас спокойно взирает на всю эту возню.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:34

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма!
У вівторок повертаюсь додому.
Був тиждень в столиці. Вимушен був тільки читати.

2020__Зараз_відсоток
16,495 16,725 1,39 AUD 1
0,3800 0,3910 2.89 RUB 3
26,550 27,700 4,33 EUR 2
23,800 25,100 5,46 USD 5
30,900 32,690 5,79 GBP 4
24,250 25,770 6,27 CHF 6
1157,5 1252,0 8,16 XAU 7

Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 03.02.2020 південь, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

Як поміркую що воно означає по року, так і темне в очах стає!
:shock:

По золоту майже 100 відсотків річних інфляція! По доляру 65,52 відсотка девальвація.

І як можно було так облікову ставку знизити? Як на мене, НБУ зовсім "мишей не ловить"!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 03 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:35

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
Ничто так не радует хорошего человека, как сгоревшая хата соседа, да? :)

Человек лично у меня спрашивал,что делать,брать ли доллар по 24.30?

Я отвечал НЕТ.
Оформите депозит на полгода
вот вы отвечали НЕТ, а человек лично потерял 70 коп на единице.
И какое депо на полгода, судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису :-)
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 03 лют, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:36

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
Ничто так не радует хорошего человека, как сгоревшая хата соседа, да? :)

Человек лично у меня спрашивал,что делать,брать ли доллар по 24.30?

Я отвечал НЕТ.
Оформите депозит на полгода и закройте этот кейс для себя.
Фин даже поинтересовался в своём любимом Ощаде,сколько дают по грндепо на полгода,вышло 13.25%,может даже безналоговых для клиента банка.
Так нет,надо было долго и напрасно мучатся,потратить кучу нервных клеток,дождаться пика и затариться на вершине графика.
Это ли не классика?
Мне давно взрослые люди говорили,что мудрость приходит с возрастом,к сожалению иногда старость одна приходит :oops:

Судя по вашим выводам,с вами тоже самое будет :D


А разве я что-то писал о валютной стратегии? Только лишь о неподдельной радости от неудачи другого.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:Маразм крепчал.
Это мне вдруг остро напомнило как Юля встречала в Днепре борт с вакциной от гриппа. Сколько лет прошло, а клоунада все та же

Да что Вы.....
По-моему значительно жёстче
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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