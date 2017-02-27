на ветке есть те кто покупал выше 28? по 28 сливали.
выше 26,5 бакс из читателей ветки врядли кто брал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:39
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:41
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А на 25 бюджет сам по себе становиться дырявее и дырявее, а спад промпроизводства где будем ловить, на 15%?
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:47
Ничего он не потерял. У него бакса не было.
У него как было "Х" гривны на руках, так и осталось. До обмена.
А возможную\недополученную прибыль считать потерями не правильно.
Вот я потерял - сдал по 24,2, а купил по 24,9.
А Фин просто нервы потратил И не факт, что через пол года он не смог бы\сможет откупиться по тем же 24,3, которые себе "планировал".
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:00
Да, длинные гривневые бумаги с низкой доходностью - это дырка в кармане. Их непременно начнут сбрасывать, и НБУ придется оплатить это эмиссией. У держателей гривны сегодня билеты в первом ряду на захватывающий триллер
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 03 лют, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:01
Это все с детства идет, когда в садике, школе, родители начинают наказывать детей за худший результат чем у кого-то.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:03
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.02.2020..............04.02.2020
дата розрахунку.............31.01.2020..............03.02.2020
Євро................................27,6587...................27,7512
Долар США.....................25,0294....................25,0836
После полудня гривна отыграла 2.5 копейки.
Открылись на 4.5 копейки выше закрытия пятницы. Постояв всего 10 минут, выросли на 2 копейки. В 10-50 приподнялись еще на копейку, постояли до 11-15 и развернулись. К 11-40 опустились на 4 копейки и уравновесились.
Перед обедом снизились еще на 2.5 копейки. После обеда новая волна снижения опустила котировки еще на 3.5 копейки. К 14-50 стабилизировались.
Доля сделок, заключенных после 12 не очень велика.
Официальный курс встретили котировками 25.0000 - 25.0400. За день опустились на 7 копеек относительно открытия и на 2.5 копейки относительно закрытия пятницы.
Делать какие-то глобальные выводы из сегодняшней динамики не стоит. Во-первых понедельник, во-вторых, не вполне понятна роль регулятора в ходе торгов. Для понимания, что происходит, нужно дождаться информации об оборотах и объеме интервенции.
Этот день в истории:
2019 - 27.5707 (-17) -249
2018 - 27.8871 (+2) -280
2017 - 27.0780 (+9)
2016 - 25.6984 (-18)
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мб 24.96-25.02.Если текущая неделя будет зеркальной по отношению к прошлой .имхо,то вместо LOSS получится PROFIT.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завтра открывается третья сессия вр,одним из вопросов голосования по земле.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:07
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