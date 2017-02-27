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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3768376937703771>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:39

  somilitark написав:как хорошо спится на долларе купленным по 28 и выше пару лет назад :lol:

на ветке есть те кто покупал выше 28? по 28 сливали.
выше 26,5 бакс из читателей ветки врядли кто брал.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:41

  mephala написав:
  somilitark написав:как хорошо спится на долларе купленным по 28 и выше пару лет назад :lol:

на ветке есть те кто покупал выше 28? по 28 сливали.
выше 26,5 бакс из читателей ветки врядли кто брал.


Знаю человека, который покупал по 29.5 во время введения военного положения :mrgreen:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Помоему для них сейчас не так завтрашний аукцион важен, как чтобы сами овгз не начали сбрасывать на вторичке. Например для тех, кто зашел по 23.12, курс 25.89 сьест всю неполученную годовую доходность, а дальше уже убытки...многие задумаются, а нужно ли им такое спортлото. И сбросят 12% на вторичке. И кому минфин свои 9% будет впаривать? И как платить в пирамиде без новых вкладчиков? При дырявом бюджете это станет непосильной ношей.

А на 25 бюджет сам по себе становиться дырявее и дырявее, а спад промпроизводства где будем ловить, на 15%?
komp
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:47

  Proofy написав:
  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
Ничто так не радует хорошего человека, как сгоревшая хата соседа, да? :)

Человек лично у меня спрашивал,что делать,брать ли доллар по 24.30?

Я отвечал НЕТ.
Оформите депозит на полгода
вот вы отвечали НЕТ, а человек лично потерял 70 коп на единице.
И какое депо на полгода, судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису :-)


Ничего он не потерял. У него бакса не было.
У него как было "Х" гривны на руках, так и осталось. До обмена.
А возможную\недополученную прибыль считать потерями не правильно.

Вот я потерял - сдал по 24,2, а купил по 24,9.
А Фин просто нервы потратил :wink: И не факт, что через пол года он не смог бы\сможет откупиться по тем же 24,3, которые себе "планировал".
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:00

  Moneta написав:Помоему для них сейчас не так завтрашний аукцион важен, как чтобы сами овгз не начали сбрасывать на вторичке. Например для тех, кто зашел по 23.12, курс 25.89 сьест всю неполученную годовую доходность, а дальше уже убытки...многие задумаются, а нужно ли им такое спортлото. И сбросят 12% на вторичке. И кому минфин свои 9% будет впаривать? И как платить в пирамиде без новых вкладчиков? При дырявом бюджете это станет непосильной ношей.


Да, длинные гривневые бумаги с низкой доходностью - это дырка в кармане. Их непременно начнут сбрасывать, и НБУ придется оплатить это эмиссией. У держателей гривны сегодня билеты в первом ряду на захватывающий триллер :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 03 лют, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:01

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:
  fin написав:Всетаки насколько спокойно себя чувствуешь, когда на 97% на зеленом заборе!


Классссссссиииииииккккккаааа!!!!

Буйных упаковали,можно и в боковик с уклоном вниз свалиться,минимум на полгода 8) 8)


Ничто так не радует хорошего человека, как сгоревшая хата соседа, да? :)

Это все с детства идет, когда в садике, школе, родители начинают наказывать детей за худший результат чем у кого-то.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.02.2020..............04.02.2020
дата розрахунку.............31.01.2020..............03.02.2020
Євро................................27,6587...................27,7512
Долар США.....................25,0294....................25,0836
После полудня гривна отыграла 2.5 копейки.
Открылись на 4.5 копейки выше закрытия пятницы. Постояв всего 10 минут, выросли на 2 копейки. В 10-50 приподнялись еще на копейку, постояли до 11-15 и развернулись. К 11-40 опустились на 4 копейки и уравновесились.
Перед обедом снизились еще на 2.5 копейки. После обеда новая волна снижения опустила котировки еще на 3.5 копейки. К 14-50 стабилизировались.
Доля сделок, заключенных после 12 не очень велика.
Официальный курс встретили котировками 25.0000 - 25.0400. За день опустились на 7 копеек относительно открытия и на 2.5 копейки относительно закрытия пятницы.
Делать какие-то глобальные выводы из сегодняшней динамики не стоит. Во-первых понедельник, во-вторых, не вполне понятна роль регулятора в ходе торгов. Для понимания, что происходит, нужно дождаться информации об оборотах и объеме интервенции.

Этот день в истории:
2019 - 27.5707 (-17) -249
2018 - 27.8871 (+2) -280

2017 - 27.0780 (+9)
2016 - 25.6984 (-18)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мб 24.96-25.02.Если текущая неделя будет зеркальной по отношению к прошлой .имхо,то вместо LOSS получится PROFIT.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра открывается третья сессия вр,одним из вопросов голосования по земле.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:07

  bugalter написав:мб 24.96-25.02.Если текущая неделя будет зеркальной по отношению к прошлой .имхо,то вместо LOSS получится PROFIT.

Який розумний, аж жах :twisted:
сірий
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