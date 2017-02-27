Додано: Пон 03 лют, 2020 16:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............03.02.2020..............04.02.2020

дата розрахунку.............31.01.2020..............03.02.2020

Євро................................27,6587...................27,7512

Долар США.....................25,0294....................25,0836

После полудня гривна отыграла 2.5 копейки.

Открылись на 4.5 копейки выше закрытия пятницы. Постояв всего 10 минут, выросли на 2 копейки. В 10-50 приподнялись еще на копейку, постояли до 11-15 и развернулись. К 11-40 опустились на 4 копейки и уравновесились.

Перед обедом снизились еще на 2.5 копейки. После обеда новая волна снижения опустила котировки еще на 3.5 копейки. К 14-50 стабилизировались.

Доля сделок, заключенных после 12 не очень велика.

Официальный курс встретили котировками 25.0000 - 25.0400. За день опустились на 7 копеек относительно открытия и на 2.5 копейки относительно закрытия пятницы.

Делать какие-то глобальные выводы из сегодняшней динамики не стоит. Во-первых понедельник, во-вторых, не вполне понятна роль регулятора в ходе торгов. Для понимания, что происходит, нужно дождаться информации об оборотах и объеме интервенции.



Этот день в истории:

2019 - 27.5707 (-17) -249

2018 - 27.8871 (+2) -280



2017 - 27.0780 (+9)

2016 - 25.6984 (-18)