Додано: Пон 03 лют, 2020 16:08

zzzzzz написав: Знаете почему гривна начала укрепляться?

Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет

Перефразуючи його [Г.] ідейного батька: "Ударім самакатом по хрєбту кАронавіруса!".

Перефразуючи його [Г.] ідейного батька: "Ударім самакатом по хрєбту кАронавіруса!".

Гривні щось помогло таки (радше НБУ продажами, мабуть).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell