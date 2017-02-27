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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3768376937703771

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 267
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
49
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:08

  zzzzzz написав:Знаете почему гривна начала укрепляться?
Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет :mrgreen: :mrgreen:

Перефразуючи його [Г.] ідейного батька: "Ударім самакатом по хрєбту кАронавіруса!".
Гривні щось помогло таки (радше НБУ продажами, мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:09

  bugalter написав:Завтра открывается третья сессия вр,одним из вопросов голосования по земле.

Буит буза? Одно радует, хоть ляшка с вилами уже нет. Такого цинизма уже и вилы не выдерживали.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:18

  Amat написав:
  Proofy написав:вот вы отвечали НЕТ, а человек лично потерял 70 коп на единице.
И какое депо на полгода, судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису :-)


Ничего он не потерял. У него бакса не было.
У него как было "Х" гривны на руках, так и осталось. До обмена.
А возможную\недополученную прибыль считать потерями не правильно.

Вот я потерял - сдал по 24,2, а купил по 24,9.
А Фин просто нервы потратил :wink: И не факт, что через пол года он не смог бы\сможет откупиться по тем же 24,3, которые себе "планировал".

как раз потерял, судя по тому что отписал, купил по 25. Ну теперь хоть нервы сбережет :-)
я тоже часть сдавал по 24.х, но это после покупки по 23.3 и осознанный шаг.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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