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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:08
zzzzzz написав:
Знаете почему гривна начала укрепляться?
Сегодня создали штаб борьбы с коронавирусом, его возглавил Гончарук. Коронавирус не пройдет
Перефразуючи його [Г.] ідейного батька: "Ударім самакатом по хрєбту кАронавіруса!".
Гривні щось помогло таки (радше НБУ продажами, мабуть).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:09
bugalter написав:
Завтра открывается третья сессия вр,одним из вопросов голосования по земле.
Буит буза? Одно радует, хоть ляшка с вилами уже нет. Такого цинизма уже и вилы не выдерживали.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 16:18
Amat написав: Proofy написав:
вот вы отвечали НЕТ, а человек лично потерял 70 коп на единице.
И какое депо на полгода, судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису
Ничего он не потерял. У него бакса не было.
У него как было "Х" гривны на руках, так и осталось. До обмена.
А возможную\недополученную прибыль считать потерями не правильно.
Вот я потерял - сдал по 24,2, а купил по 24,9.
А Фин просто нервы потратил
И не факт, что через пол года он не смог бы\сможет откупиться по тем же 24,3, которые себе "планировал".
как раз потерял, судя по тому что отписал, купил по 25. Ну теперь хоть нервы сбережет
я тоже часть сдавал по 24.х, но это после покупки по 23.3 и осознанный шаг.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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