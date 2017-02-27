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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3769377037713772>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 268
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
19%
50
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:18

  Amat написав:
  Proofy написав:вот вы отвечали НЕТ, а человек лично потерял 70 коп на единице.
И какое депо на полгода, судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису :-)


Ничего он не потерял. У него бакса не было.
У него как было "Х" гривны на руках, так и осталось. До обмена.
А возможную\недополученную прибыль считать потерями не правильно.

Вот я потерял - сдал по 24,2, а купил по 24,9.
А Фин просто нервы потратил :wink: И не факт, что через пол года он не смог бы\сможет откупиться по тем же 24,3, которые себе "планировал".

как раз потерял, судя по тому что отписал, купил по 25. Ну теперь хоть нервы сбережет :-)
я тоже часть сдавал по 24.х, но это после покупки по 23.3 и осознанный шаг.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:33

  сірий написав:
  bugalter написав:мб 24.96-25.02.Если текущая неделя будет зеркальной по отношению к прошлой .имхо,то вместо LOSS получится PROFIT.

Який розумний, аж жах :twisted:
Не так ,есть поговорка дуракам везет. :D
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:36

  kmk написав:
  buratinyo написав:
  kluychkooleg написав:

...судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису.

Это чё, уже официально объявили)))
Есть бамага с мокрой печатью?


а нотариально заверенный скриншот хотя бы ? :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:37

  Mazay256 написав:
  mephala написав:
  somilitark написав:как хорошо спится на долларе купленным по 28 и выше пару лет назад :lol:

на ветке есть те кто покупал выше 28? по 28 сливали.
выше 26,5 бакс из читателей ветки врядли кто брал.


Знаю человека, который покупал по 29.5 во время введения военного положения :mrgreen:


Вы досихпор покупаете некоторые товары, в цену которых курс заложен 30 грн за 1 долл уже сейчас.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:39

  fin написав:Всетаки насколько спокойно себя чувствуешь, когда на 97% на зеленом заборе!

Чет даже жалко стало, как я хватаясь за сердце и глотая глицерин поднял в прошлом году 25-30% профита за счет гривнедепо и курсовой разницы, лучше бы спокойно стриг свои 2-3% на вкладах из зеленого матраса в самом деле :(
Востаннє редагувалось escobar в Пон 03 лют, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:42

  mephala написав:выше 26,5 бакс из читателей ветки врядли кто брал.

ничего не скажу про читателей, зато знаю писателей...
  Вкладчик1234 написав:На всякий случай прикупил ещё 1000USD по 26.60 в Альфе онлайн. Гривна осталась только на кредитках :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:47

  J написав:
  zzzzzz написав:
  kluychkooleg написав:НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?


Наверно начитались новостей про действия центробанка Китая и решили ливануть валюту )))

льют валюту чтобы решение о резком снижении учетной ставки
не выглядело тупым прогибом под политическим давлением


Все правильно,пока делает НБУ,просто на процесс сильно повлиял,неоткуда взявшийся вирус,он внес определенные коррективы,судя из пленок,они сами верили в 23...и завтра и после завтра,задача была запустить машину,внутри страны,думали стабилизец,но оказалось,что нет,если Китай справиться,а хочется в это верить,кто был в чайне знает,что это абсолютно тоталитарная страна,билеты в транспорте там проверяют и на входе и на выходе,там майданов после некоторых событий быть уже не может,для демократии это - но в борьбе с болезнью это большущий+,да могут быть ошибки,но сильная вертикаль власти позволяет надеяться ,что они справятся,не могут не справиться. :)
В принципе какая разница от чего стартовать,от курса 23... или от 25..цель одна запустить двигатель,лиш бы настал стабилизец.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не важно почем купил, важно по чем продашь.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:52

Валютный рынок в контексте ДС

Бюджетную "дыру" января уже нашли чем закрыть!

В январе 2020 года бюджетных доходов собрали на 50,725 млрд грн., недобор в 13,8 млрд. грн. Это можно компенсировать за счет расчетов АТ "Укрнафта" с госбюджетом. Согласно мировому соглашению “Нафтогаз” выплатит “Укрнафта” 15 миллиардов гривен за “спорный” газ, а также заплатит наперед за услуги “Укрнафта” до 14,6 миллиардов гривен – этими средствами “Укрнафта” рассчитается за налоговый долг.
Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в FACEBOOK. Витренко отмечает, что средства “Нафтогаза” за “спорный газ” + передплата пойдут на погашение налогового долга “Укрнафта”.
По мировому соглашению, расчеты за 15 млрд. грн. должны пройти до 1 апреля 2020 г., это возможно так как ресурс у Нафтогаза есть (2,4 млрд. дол. от Газпрома), т.е. это с лихвой покрывает "дыру" января и дает еще потенциальные платежи в 14,6 млрд грн от Укрнафта в течении года.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:58

  mephala написав:
  somilitark написав:как хорошо спится на долларе купленным по 28 и выше пару лет назад :lol:

на ветке есть те кто покупал выше 28? по 28 сливали.
выше 26,5 бакс из читателей ветки врядли кто брал.


Здравствуйте .
Всем Здоровья.

Я покупал выше 28.
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