fin написав:Всетаки насколько спокойно себя чувствуешь, когда на 97% на зеленом заборе!
Чет даже жалко стало, как я хватаясь за сердце и глотая глицерин поднял в прошлом году 25-30% профита за счет гривнедепо и курсовой разницы, лучше бы спокойно стриг свои 2-3% на вкладах из зеленого матраса в самом деле
Востаннє редагувалось escobar в Пон 03 лют, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:НБУ сначала вышел с 25,15, потом продал 40 миллионов по 25,12. Неужели пытается развернуть тренд?
Наверно начитались новостей про действия центробанка Китая и решили ливануть валюту )))
льют валюту чтобы решение о резком снижении учетной ставки не выглядело тупым прогибом под политическим давлением
Все правильно,пока делает НБУ,просто на процесс сильно повлиял,неоткуда взявшийся вирус,он внес определенные коррективы,судя из пленок,они сами верили в 23...и завтра и после завтра,задача была запустить машину,внутри страны,думали стабилизец,но оказалось,что нет,если Китай справиться,а хочется в это верить,кто был в чайне знает,что это абсолютно тоталитарная страна,билеты в транспорте там проверяют и на входе и на выходе,там майданов после некоторых событий быть уже не может,для демократии это - но в борьбе с болезнью это большущий+,да могут быть ошибки,но сильная вертикаль власти позволяет надеяться ,что они справятся,не могут не справиться. В принципе какая разница от чего стартовать,от курса 23... или от 25..цель одна запустить двигатель,лиш бы настал стабилизец.
В январе 2020 года бюджетных доходов собрали на 50,725 млрд грн., недобор в 13,8 млрд. грн. Это можно компенсировать за счет расчетов АТ "Укрнафта" с госбюджетом. Согласно мировому соглашению “Нафтогаз” выплатит “Укрнафта” 15 миллиардов гривен за “спорный” газ, а также заплатит наперед за услуги “Укрнафта” до 14,6 миллиардов гривен – этими средствами “Укрнафта” рассчитается за налоговый долг. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в FACEBOOK. Витренко отмечает, что средства “Нафтогаза” за “спорный газ” + передплата пойдут на погашение налогового долга “Укрнафта”. По мировому соглашению, расчеты за 15 млрд. грн. должны пройти до 1 апреля 2020 г., это возможно так как ресурс у Нафтогаза есть (2,4 млрд. дол. от Газпрома), т.е. это с лихвой покрывает "дыру" января и дает еще потенциальные платежи в 14,6 млрд грн от Укрнафта в течении года.