Додано: Пон 03 лют, 2020 16:52

Бюджетную "дыру" января уже нашли чем закрыть!



В январе 2020 года бюджетных доходов собрали на 50,725 млрд грн., недобор в 13,8 млрд. грн. Это можно компенсировать за счет расчетов АТ "Укрнафта" с госбюджетом. Согласно мировому соглашению “Нафтогаз” выплатит “Укрнафта” 15 миллиардов гривен за “спорный” газ, а также заплатит наперед за услуги “Укрнафта” до 14,6 миллиардов гривен – этими средствами “Укрнафта” рассчитается за налоговый долг.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в FACEBOOK. Витренко отмечает, что средства “Нафтогаза” за “спорный газ” + передплата пойдут на погашение налогового долга “Укрнафта”.

По мировому соглашению, расчеты за 15 млрд. грн. должны пройти до 1 апреля 2020 г., это возможно так как ресурс у Нафтогаза есть (2,4 млрд. дол. от Газпрома), т.е. это с лихвой покрывает "дыру" января и дает еще потенциальные платежи в 14,6 млрд грн от Укрнафта в течении года.