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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3769377037713772

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 268
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
15%
41
25.51-26
10%
26
выше 26
19%
50
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Власти заявляют об ажиотаже на дешевые кредиты
https://korrespondent.net/business/comp ... ye-kredyty

откуда у нас деньги?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  shatenerbi написав:Все правильно,пока делает НБУ,просто на процесс сильно повлиял,неоткуда взявшийся вирус


та причем тут вирус

когда нерезы загоняли курс на 23 - НБУ сидел молча и не рыпался
когда они своими покупками чрезе (Сити банк ?) зангали его на 25 - НБУ тоже ведет себя как статист делая вид что что-то там регулирует своими мелкими продажами и всем рассказывает про рыночный курс.

По факту на нашем рынке нерезиденты имеют больший вес чем НБУ (который сам создал эту ситуацию либерализировав все по максимуму) и теперь лишь наблюдает делая мелкие коррекции, а нарезиденты когда им какой курс под закупку или под слив надо - такой за пару недель и нагонят. И это фактор сильнее нашей сезонности. Смысл прогнозировать курс на второстепенных факторах если он похоже просто назначается в заграничных кабинетах ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:09

  холява написав:
  mephala написав:
  somilitark написав:как хорошо спится на долларе купленным по 28 и выше пару лет назад :lol:

на ветке есть те кто покупал выше 28? по 28 сливали.
выше 26,5 бакс из читателей ветки врядли кто брал.


Здравствуйте .
Всем Здоровья.

Я покупал выше 28.


По 27,75
Потом усреднялся, усреднялся, усреднялся... до 23,5
В итоге вышел на 25,9. Это где-то 20%
Сейчас еще немного (на 20%) усреднился по 24,9

В итоге, если курс будет в районе 25,5 можно будет сказать, что я вышел в ноль и останется жалеть только о "недополученной прибыли" если бы все 40% откупил по 23,5 :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:21

  Andrew_ написав:Власти заявляют об ажиотаже на дешевые кредиты
https://korrespondent.net/business/comp ... ye-kredyty

откуда у нас деньги?


Эти кредиты опять таки не будут для бедных, так что ничего не поменяется.
P.S. чтобы взять этот "низкопроцентный кредит", нужно хотя бы сопоставимое недвижимое или движимое имущество.)
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Delta7
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:33

  Delta7 написав:
  Andrew_ написав:Власти заявляют об ажиотаже на дешевые кредиты
https://korrespondent.net/business/comp ... ye-kredyty

откуда у нас деньги?
Эти кредиты опять таки не будут для бедных, так что ничего не поменяется.
P.S. чтобы взять этот "низкопроцентный кредит", нужно хотя бы сопоставимое недвижимое или движимое имущество.)
1 Задекларували наявність ресурсу в 2 млрд грн
2 Задекларували що отримає приблизно 50000 осіб
3 Проста математика
2 млрд/ 50 000 = 40 000 грн середній розмір кредиту...
Не знаю
а - що можна відкрити за 40000 і при цьому створити пару робочих місць
б - хто назве багатим того хто претендує на кредит в 40000.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Налик при этом держит зубами 24.99
Нравится ему там.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:41

На сегодняшних межбанковских валютных торгах Нацбанк остановил рост доллара.

Котировки начали расти сразу же после старта торгов. Когда они достигли отметки 25,12/25,15 гривен (соответственно, "бид"/"оффер"), Национальный банк начал продажу валюты по курсу 25,15.

Спустя некоторое время, когда рост уже прекратился, он понизил цену продажи до 25,12 гривен и продал по такой цене около 40 млн. долларов, тем самым продемонстрировав рынке "недовольство" ростом.

Экспортеры и нерезиденты поняли меседж регулятора правильно и вышли с продажами, которые развернули тренд вниз. К закрытию торгов доллар подешевел на 15 копеек на позиции "бид" по сравнению с пиковыми значениями понедельника.

15:48 Снижение "офферов" ниже 25,00 привело к активизации покупателей, которые и не рассчитывали на такую цену сегодня; в результате, все более дешевые предложения мгновенно выкупили, и "оффера" опять вернулись выше 25,0.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:50

  xio13 написав:
  Mazay256 написав:Знаю человека, который покупал по 29.5 во время введения военного положения :mrgreen:


Вы досихпор покупаете некоторые товары, в цену которых курс заложен 30 грн за 1 долл уже сейчас.


однозначно - у нас до сих пор некоторые продукты питания дороже чем в ЕС при курсе 25 дол./грн.
Когда доллар шёл вниз, было не грех прикупить дешевеющий актив, вопрос только на каком уровне. Никто не знал, что дойдём почти до 23 грн./дол....... Этот уровень экономически никак не обоснован, по паритету цен тем более. Но многие верили..... Они наблюдали только динамику и из этого делали только единственный вывод "гривна будет расти и дальше" (невзирая на экономические параметры) - точно так же подобные им д....лы до 2008г. торочили "буит тока дорожать" про недвижимость - это был эффект непрерывного подорожания на протяжении 7 лет. А понять, что недвижимость в Украине не может дорожать вечно (= курс гривны не может расти вечно), ибо скоро с такими темпами за цену киевской хрущёвки можно было бы купить пентхаус на Манхеттене, для них было нереально, то мы видим кучу "разочаровавшихся" и готовых поверить в новую крутую парадигму
Мне облом метать бисер ..... - каждому своё, я пытался предупредить формучан относительно МКризиса, который уже видно по всем вторичным производным и рынкам развивающихся стран. У нас же, по милованушкам, "Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо !". Чего всем и желаю, если вдруг !!!
Vitalych-new
 
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