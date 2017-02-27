Додано: Пон 03 лют, 2020 17:41

На сегодняшних межбанковских валютных торгах Нацбанк остановил рост доллара.



Котировки начали расти сразу же после старта торгов. Когда они достигли отметки 25,12/25,15 гривен (соответственно, "бид"/"оффер"), Национальный банк начал продажу валюты по курсу 25,15.



Спустя некоторое время, когда рост уже прекратился, он понизил цену продажи до 25,12 гривен и продал по такой цене около 40 млн. долларов, тем самым продемонстрировав рынке "недовольство" ростом.



Экспортеры и нерезиденты поняли меседж регулятора правильно и вышли с продажами, которые развернули тренд вниз. К закрытию торгов доллар подешевел на 15 копеек на позиции "бид" по сравнению с пиковыми значениями понедельника.



15:48 Снижение "офферов" ниже 25,00 привело к активизации покупателей, которые и не рассчитывали на такую цену сегодня; в результате, все более дешевые предложения мгновенно выкупили, и "оффера" опять вернулись выше 25,0.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.