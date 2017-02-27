xio13 написав: Mazay256 написав: Знаю человека, который покупал по 29.5 во время введения военного положения Знаю человека, который покупал по 29.5 во время введения военного положения



Вы досихпор покупаете некоторые товары, в цену которых курс заложен 30 грн за 1 долл уже сейчас. Вы досихпор покупаете некоторые товары, в цену которых курс заложен 30 грн за 1 долл уже сейчас.

однозначно - у нас до сих пор некоторые продукты питания дороже чем в ЕС при курсе 25 дол./грн.Когда доллар шёл вниз, было не грех прикупить дешевеющий актив, вопрос только на каком уровне. Никто не знал, что дойдём почти до 23 грн./дол....... Этот уровень экономически никак не обоснован, по паритету цен тем более. Но многие верили..... Они наблюдали только динамику и из этого делали только единственный вывод "гривна будет расти и дальше" (невзирая на экономические параметры) - точно так же подобные им д....лы до 2008г. торочили "буит тока дорожать" про недвижимость - это был эффект непрерывного подорожания на протяжении 7 лет. А понять, что недвижимость в Украине не может дорожать вечно (= курс гривны не может расти вечно), ибо скоро с такими темпами за цену киевской хрущёвки можно было бы купить пентхаус на Манхеттене, для них было нереально, то мы видим кучу "разочаровавшихся" и готовых поверить в новую крутую парадигмуМне облом метать бисер ..... - каждому своё, я пытался предупредить формучан относительно МКризиса, который уже видно по всем вторичным производным и рынкам развивающихся стран. У нас же, по милованушкам, "Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо !". Чего всем и желаю, если вдруг !!!