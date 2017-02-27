Mazay256 написав:Знаю человека, который покупал по 29.5 во время введения военного положения
Вы досихпор покупаете некоторые товары, в цену которых курс заложен 30 грн за 1 долл уже сейчас.
однозначно - у нас до сих пор некоторые продукты питания дороже чем в ЕС при курсе 25 дол./грн. Когда доллар шёл вниз, было не грех прикупить дешевеющий актив, вопрос только на каком уровне. Никто не знал, что дойдём почти до 23 грн./дол....... Этот уровень экономически никак не обоснован, по паритету цен тем более. Но многие верили..... Они наблюдали только динамику и из этого делали только единственный вывод "гривна будет расти и дальше" (невзирая на экономические параметры) - точно так же подобные им д....лы до 2008г. торочили "буит тока дорожать" про недвижимость - это был эффект непрерывного подорожания на протяжении 7 лет. А понять, что недвижимость в Украине не может дорожать вечно (= курс гривны не может расти вечно), ибо скоро с такими темпами за цену киевской хрущёвки можно было бы купить пентхаус на Манхеттене, для них было нереально, то мы видим кучу "разочаровавшихся" и готовых поверить в новую крутую парадигму Мне облом метать бисер ..... - каждому своё, я пытался предупредить формучан относительно МКризиса, который уже видно по всем вторичным производным и рынкам развивающихся стран. У нас же, по милованушкам, "Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо !". Чего всем и желаю, если вдруг !!!
budivelnik написав:1 Задекларували наявність ресурсу в 2 млрд грн 2 Задекларували що отримає приблизно 50000 осіб 3 Проста математика 2 млрд/ 50 000 = 40 000 грн середній розмір кредиту... Не знаю а - що можна відкрити за 40000 і при цьому створити пару робочих місць б - хто назве багатим того хто претендує на кредит в 40000.
Там другая математика - эти 2 млрд (по заявлению Гончарука) выделяются на компенсацию процентов госбанкам, которые будут кредитовать заемщиков на льготных условиях.
Т.е. те 40 тыс, которые ты насчитал, поделив 2 млрд на 50 тыс заемщиков, это оценка не размера кредита, а недополученного процентного дохода, который упускают банки, кредитуя на льготных условиях вместо рыночных.
Соответственно, средний размер кредита будет (предполагается) на порядок выше.
PS: но даже с учетом этой поправки я тоже отношусь к программе весьма скептически
budivelnik написав:1 Задекларували наявність ресурсу в 2 млрд грн 2 Задекларували що отримає приблизно 50000 осіб 3 Проста математика 2 млрд/ 50 000 = 40 000 грн середній розмір кредиту... Не знаю а - що можна відкрити за 40000 і при цьому створити пару робочих місць б - хто назве багатим того хто претендує на кредит в 40000.
Там другая математика - эти 2 млрд (по заявлению Гончарука) выделяются на компенсацию процентов госбанкам, которые будут кредитовать заемщиков на льготных условиях.
Т.е. те 40 тыс, которые ты насчитал, поделив 2 млрд на 50 тыс заемщиков, это оценка не размера кредита, а недополученного процентного дохода, который упускают банки, кредитуя на льготных условиях вместо рыночных.
Соответственно, средний размер кредита будет (предполагается) на порядок выше.
PS: но даже с учетом этой поправки я тоже отношусь к программе весьма скептически
Общий размер кредитов будет порядка 25-30 млрд. Компенсации от гос-ва 2 млрд.
А вообще это охеренный схематоз....
Минфин дает кредит ФГВФЛ. ( ну как дает, печатает ОВГЗ, и заставляет НБУ выкупить эти бумаги )
ФГВФЛ получает кредит от Минфина под неслабый процент 10-15% .
Фонд получает неплатежеспособные банки, сначала расчитывается с вкладчиками , а потом начинает реализовывать имущество, и возвращать кредиты Минфину.
Глава Фонда ранее в своем интервью утверждала что долг перед Минфином с начисленными процентами более 100 млрд. ( конские проценты однозначно надо списывать )
Далее вместо того что-бы Фонд возвращал кредиты Минфину, зеленые придумывают гениальную схему. Не возвращать кредиты Минфину, а пустить их на поддержку бизнеса. Браво !! Я не против поддержки бизнеса, я против схематоза.
Это равносильно тому что вы берете кредит в Ощадбанке, но кредит не возвращаете Ощаду, а направляете например на благотворительность, и вы уже не должник банка, а МЕЦЕНАТ !!!
На 03.02.2020 деньги от Фонда не поступили.
Если по уму, то Минфин должен этими деньгами которые приходят от Фонда, гасить старые ОВГЗ которые были выпущены под финансирования Фонда. Но нет. Погашать старые ОВГЗ будут за счет выпуска новых. А обслуживать, за счет доходов бюджета.
Это чё, уже официально объявили))) Есть бамага с мокрой печатью?
Та вже все. По обіді відмінили. І не тільки в усьому світі, але й у нас. Без китайського виробництва не тільки КАМАЗ зупинився, але і всякі боїнги-айрбаси з фольксвагенами-катерпілерами та еплами-дженералелектріками-теслами через пару днів почнуть мідним тазом накриватися. Тому уже в кількох країнах терміново вірус навчилися лікувати Більшість китайських заводів через тждень запускається... Подумав, що долар з євро ще ніколи в січні не дорожчали Тому сьогодні ще трішки грн купив по 25
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
budivelnik написав:1 Задекларували наявність ресурсу в 2 млрд грн 2 Задекларували що отримає приблизно 50000 осіб 3 Проста математика 2 млрд/ 50 000 = 40 000 грн середній розмір кредиту... Не знаю а - що можна відкрити за 40000 і при цьому створити пару робочих місць б - хто назве багатим того хто претендує на кредит в 40000.
Там другая математика - эти 2 млрд (по заявлению Гончарука) выделяются на компенсацию процентов госбанкам, которые будут кредитовать заемщиков на льготных условиях.
Т.е. те 40 тыс, которые ты насчитал, поделив 2 млрд на 50 тыс заемщиков, это оценка не размера кредита, а недополученного процентного дохода, который упускают банки, кредитуя на льготных условиях вместо рыночных.
Соответственно, средний размер кредита будет (предполагается) на порядок выше.
PS: но даже с учетом этой поправки я тоже отношусь к программе весьма скептически
Я думаю, что вся эта программа в 90% случаев просто будет работать по известной схеме - создание левой фирмочки нужными людьми, увлекательный бизнес план, откат в банке, распил кредита и банкротство