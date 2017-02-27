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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:10
Libo написав: hxbbgaf написав:
А потом американцы отменят сотки или просто устроят девал бакса и будет еще одна боль.
Пока в программе действий в чрезвычайной обстановке у них только отмена соток.
Обкатано на павловской реформе денег в СССР.
вот все смеётесь, а таки на вирус решили кризис списать, народ прочитал геном вируса и выяснил, что он искуственного происхождения, после чего их мощно прижали к ногтю, а инфу блокируют, т.е. если вирус от мышки, то и спрос с мышки, а если с гос Китая, то спрашивать несколько сложнее...
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edvardd
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Додано: Пон 03 лют, 2020 19:28
edvardd написав: Libo написав: hxbbgaf написав:
А потом американцы отменят сотки или просто устроят девал бакса и будет еще одна боль.
Пока в программе действий в чрезвычайной обстановке у них только отмена соток.
Обкатано на павловской реформе денег в СССР.
вот все смеётесь, а таки на вирус решили кризис списать, народ прочитал геном вируса и выяснил, что он искуственного происхождения, после чего их мощно прижали к ногтю, а инфу блокируют, т.е. если вирус от мышки, то и спрос с мышки, а если с гос Китая, то спрашивать несколько сложнее...
Более вероятно что ВВХ или США бакоружие применили .
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Vadim V
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Додано: Пон 03 лют, 2020 19:36
zzzzzz написав:
Если по уму, то Минфин должен этими деньгами которые приходят от Фонда, гасить старые ОВГЗ которые были выпущены под финансирования Фонда. Но нет. Погашать старые ОВГЗ будут за счет выпуска новых. А обслуживать, за счет доходов бюджета.
Ну тут какие схемы не придумывай, а за финансирование под 5-7% в гривне в любом случае придется расплачиваться ее покупательной способностью
А что хоть с формой кредитного договора, известно? Вспоминается разводнячок с молодежным кредитованием времен Яныка, когда договор был 3-сторонний:
1) заемщик, который (думает, что) занимает под 3%;
2) банк, кредитующий на рыночных условиях;
3) и государство, покрывающее (когда есть такая статья расходов в бюджете) часть процентов заемщику...
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Додано: Пон 03 лют, 2020 19:54
Proofy написав: somilitark написав: kluychkooleg написав:
Ничто так не радует хорошего человека, как сгоревшая хата соседа, да?
Человек лично у меня спрашивал,что делать,брать ли доллар по 24.30?
Я отвечал НЕТ.
Оформите депозит на полгода
вот вы отвечали НЕТ, а человек лично потерял 70 коп на единице.
И какое депо на полгода, судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису
Да ну прямо таки, прям сегогдня начался. Обычное депо на полгода , за которое человек лично бы заработал примерно 1,8 с единицы. 0,7 коп отнимать или нет - исключительно дело вкуса, ничего принципиально не меняющее - в любом случае депо-человек остался бы в хорошем плюсе.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:10
edvardd написав:
вот все смеётесь, а таки на вирус решили кризис списать, народ прочитал геном вируса и выяснил, что он искуственного происхождения, после чего их мощно прижали к ногтю, а инфу блокируют, т.е. если вирус от мышки, то и спрос с мышки, а если с гос Китая, то спрашивать несколько сложнее...
Вирус закончился. О нем перестают говорить. Сейчас главное предварительные выборы в Айове и предстоящее голосование в Сенате в среду.
Происхождение вируса вообще не волнует никого.
Через неделю забудем о вирусе вообще.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:13
Libo написав: edvardd написав:
вот все смеётесь, а таки на вирус решили кризис списать, народ прочитал геном вируса и выяснил, что он искуственного происхождения, после чего их мощно прижали к ногтю, а инфу блокируют, т.е. если вирус от мышки, то и спрос с мышки, а если с гос Китая, то спрашивать несколько сложнее...
Вирус закончился. О нем перестают говорить. Сейчас главное предварительные выборы в Айове и предстоящее голосование в Сенате в среду.
Происхождение вируса вообще не волнует никого.
Через неделю забудем о вирусе вообще.
Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт...
Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:16
edvardd написав: Qwerty написав: Vadim V написав:
新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья.
Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!
та на месте, только не до 1000, а меньше 1000, и скоро начнётся, пики прошли...
о проснулись, я об этом 24го писал...:https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa
Скоро це коли?! Поки, що бачу по 1583,15... І навіть натяку на рух вниз немає! А ось нафта рулює не по дєцкі вниз... Вже 54,60!
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:24
Vadim V написав: Qwerty написав: Yuri_61 написав:
В этом году будет бакс па22?
Нєа... Не буде... Багато хто не хоче! Та й не головне це! У мене вчора шквальний вітер повалив десяток туй висотою десь під три метри...
Чесно скажу були сльози на очах! Ото неприємності!
Ну і хто переживав за вологу, то налило за два дні стільки скільки потрібно... Так що поки що все нормально... До посівної запас вологи буде! А далі життя покаже що робити...
Тож вони мабуть були висаджені на межі з сусідами, біля спільного паркану?
А яке це має значення?!
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:26
edvardd написав: Qwerty написав: Vadim V написав:
新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья.
Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!
та на месте, только не до 1000, а меньше 1000, и скоро начнётся, пики прошли...
о проснулись, я об этом 24го писал...:https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa
Скоро це коли?! Поки, що бачу по 1583,15... І навіть натяку на рух вниз немає! А ось нафта рулює не по дєцкі вниз... Вже 54,60![/quote]
меня тут на ветке поперекручивали, обещал по золоту не писать...
лучше скажите когда фермеры начинают слив на посевную?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:35
edvardd написав:
Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт...
Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?
А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже.
ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники.
На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему.
Вакцина уже проходит испытания.
Вирус косит только монголоидов.
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