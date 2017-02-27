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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3772377337743775

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 269
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
12%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
42
25.51-26
10%
26
выше 26
19%
50
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:36

  edvardd написав:Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?


Смею предположить - под давлением паранаучной общественности, от имени которой говорят всякие греты тунберг :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:45

  zРадио написав:
  edvardd написав:Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?


Смею предположить - под давлением паранаучной общественности, от имени которой говорят всякие греты тунберг :oops:

Вот меня Грета Тунберг не волнует ни разу.

Но в РФ, её цитирует даже последний бомж
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:52

  pesikot написав:
  zРадио написав:Смею предположить - под давлением паранаучной общественности, от имени которой говорят всякие греты тунберг :oops:

Вот меня Грета Тунберг не волнует ни разу.

Но в РФ, её цитирует даже последний бомж

разве может в ольгино быть бомжем человек, ранее работавший в четырёх крупных иностранных компаниях?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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