Смею предположить - под давлением паранаучной общественности, от имени которой говорят всякие греты тунберг
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:36
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:45
Вот меня Грета Тунберг не волнует ни разу.
Но в РФ, её цитирует даже последний бомж
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:52
разве может в ольгино быть бомжем человек, ранее работавший в четырёх крупных иностранных компаниях?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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