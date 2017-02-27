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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3772377337743775>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 270
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
43
25.51-26
10%
26
выше 26
19%
50
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:54

  Proofy написав:
  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
Ничто так не радует хорошего человека, как сгоревшая хата соседа, да? :)

Человек лично у меня спрашивал,что делать,брать ли доллар по 24.30?

Я отвечал НЕТ.
Оформите депозит на полгода
вот вы отвечали НЕТ, а человек лично потерял 70 коп на единице.
И какое депо на полгода, судя по начавшемуся сегодня Мировому Кризису :-)


Да ну прямо таки, прям сегогдня начался. Обычное депо на полгода , за которое человек лично бы заработал примерно 1,8 с единицы. 0,7 коп отнимать или нет - исключительно дело вкуса, ничего принципиально не меняющее - в любом случае депо-человек остался бы в хорошем плюсе.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:10

  edvardd написав:
вот все смеётесь, а таки на вирус решили кризис списать, народ прочитал геном вируса и выяснил, что он искуственного происхождения, после чего их мощно прижали к ногтю, а инфу блокируют, т.е. если вирус от мышки, то и спрос с мышки, а если с гос Китая, то спрашивать несколько сложнее...


Вирус закончился. О нем перестают говорить. Сейчас главное предварительные выборы в Айове и предстоящее голосование в Сенате в среду.
Происхождение вируса вообще не волнует никого.
Через неделю забудем о вирусе вообще. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:13

  Libo написав:
  edvardd написав:
вот все смеётесь, а таки на вирус решили кризис списать, народ прочитал геном вируса и выяснил, что он искуственного происхождения, после чего их мощно прижали к ногтю, а инфу блокируют, т.е. если вирус от мышки, то и спрос с мышки, а если с гос Китая, то спрашивать несколько сложнее...


Вирус закончился. О нем перестают говорить. Сейчас главное предварительные выборы в Айове и предстоящее голосование в Сенате в среду.
Происхождение вируса вообще не волнует никого.
Через неделю забудем о вирусе вообще. :?

Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт...
Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:16

  edvardd написав:
  Qwerty написав:
  Vadim V написав:新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. :D

Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!

та на месте, только не до 1000, а меньше 1000, и скоро начнётся, пики прошли...

о проснулись, я об этом 24го писал...:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa

Скоро це коли?! Поки, що бачу по 1583,15... І навіть натяку на рух вниз немає! А ось нафта рулює не по дєцкі вниз... Вже 54,60!
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:24

  Vadim V написав:
  Qwerty написав:
  Yuri_61 написав:В этом году будет бакс па22?

Нєа... Не буде... Багато хто не хоче! Та й не головне це! У мене вчора шквальний вітер повалив десяток туй висотою десь під три метри... Чесно скажу були сльози на очах! Ото неприємності!
Ну і хто переживав за вологу, то налило за два дні стільки скільки потрібно... Так що поки що все нормально... До посівної запас вологи буде! А далі життя покаже що робити...

Тож вони мабуть були висаджені на межі з сусідами, біля спільного паркану?

А яке це має значення?!
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:26

  edvardd написав:
  Qwerty написав:
  Vadim V написав:新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. :D

Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!

та на месте, только не до 1000, а меньше 1000, и скоро начнётся, пики прошли...

о проснулись, я об этом 24го писал...:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa

Скоро це коли?! Поки, що бачу по 1583,15... І навіть натяку на рух вниз немає! А ось нафта рулює не по дєцкі вниз... Вже 54,60![/quote]


меня тут на ветке поперекручивали, обещал по золоту не писать...
лучше скажите когда фермеры начинают слив на посевную?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:35

  edvardd написав:Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт...
Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?


А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже. :lol:
ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники.
На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему.
Вакцина уже проходит испытания.
Вирус косит только монголоидов. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:14

  fler написав:
  pesikot написав:Вот меня Грета Тунберг не волнует ни разу.
Но в РФ, её цитирует даже последний бомж

Мне жаль её, такой жуткий образ жизни и мировоззрение :shock:
Затертая фраза : умом Россию не понять :D


Скажем так , Россия тут, не причем .
А вот девочка уже очень сильно пострадала в психологическом плане.
И если сейчас ,ее жестко не вбросят обратно за парту , у нас в мире появиться еще одна Надя Савченко ...с сквозным ранением головы.....

. ....хотя вряд ли кто то отважится сказать , иди , займись изучением математики....
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:15

  Xenon написав:Игорь Валерьевич сказал что курс должен быть 30грн/$
Или вы ему не верите? )

Всі ті, які йому колись повірили хоч в якомусь питанні, тепер напевне жалкують...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:24

  Игорь Алексеевич написав:я ушёл 70% капитала в ком.недвигу под сдачу в аренду, 30% в дол.на депозитах и 10% в грн на картах.
вроде пока всё ОК.) :P

А як можна за один-два дні піти в комерційну нерухомість?! Ви за ці два дні щось придбали собі чи ввійшли до когось в долю?! Я ж не думаю, що мова йде про ларьок на базарі... Ну і раптово хтось не міг виставити ласий варіант... Ця пропозиція тривалий термін була виставлена на продаж?! І ви задовільнили їх хотєлкі?! Чесно - важко зрозуміти про що мова!
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