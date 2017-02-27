edvardd написав:

вот все смеётесь, а таки на вирус решили кризис списать, народ прочитал геном вируса и выяснил, что он искуственного происхождения, после чего их мощно прижали к ногтю, а инфу блокируют, т.е. если вирус от мышки, то и спрос с мышки, а если с гос Китая, то спрашивать несколько сложнее...