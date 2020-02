Додано: Пон 03 лют, 2020 21:52

edvardd написав: Libo написав: edvardd написав: Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт...

А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже.

ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники.

На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему.

Вакцина уже проходит испытания.

4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды... 4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды...

новые "немцы" новые "немцы"

