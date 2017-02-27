edvardd написав:Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт... Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?
А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже. ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники. На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему. Вакцина уже проходит испытания. Вирус косит только монголоидов.
4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды...
edvardd написав:Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт... Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?
А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже. ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники. На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему. Вакцина уже проходит испытания. Вирус косит только монголоидов.
4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды...
новые "немцы"
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...
Найман вчера оказался прав, а тут в него тапками уже успели швырнуть. Наша пирамида гораздо менее ликвидная, чем сырье. В час х сырье хоть както можно будет продать, а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего.
Бачили очі що купували
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Товарищ шлет фотки с Таиланда...Красота... Как в старые добрые времена. Китайцев почти нет, говорит, самолеты возвращают (вроде КНР и запретил вылеты). Как-то обходят... Всю нацию научили мыть руки с мылом - уже Плюс! Кто придумал - америкосы или сами поднебесные- не важно. Правду нам не расскажут, как впрочем, и,про нас. Всем повод- все бросить и недорого (без обогатевших строителей Стены) отдохнуть в Азии (пока феншуи не вернулись).