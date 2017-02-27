edvardd написав:Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт... Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?
А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже. ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники. На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему. Вакцина уже проходит испытания. Вирус косит только монголоидов.
4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды...
edvardd написав:Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт... Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?
А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже. ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники. На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему. Вакцина уже проходит испытания. Вирус косит только монголоидов.
4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды...
новые "немцы"
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...
Найман вчера оказался прав, а тут в него тапками уже успели швырнуть. Наша пирамида гораздо менее ликвидная, чем сырье. В час х сырье хоть както можно будет продать, а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего.
Бачили очі що купували
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Товарищ шлет фотки с Таиланда...Красота... Как в старые добрые времена. Китайцев почти нет, говорит, самолеты возвращают (вроде КНР и запретилa вылеты из страны ). Как-то обходят... Всю нацию научили мыть руки с мылом - уже Плюс! Кто придумал - америкосы или сами поднебесные - не важно. Правду нам не расскажут, как впрочем, и, про нас. Всем повод - все бросить и, недорого (без многотысячобогатившихся строителей Стены) отдохнуть в Азии (пока феншуи не вернулись). Прости,Господи, за рассизм...
Востаннє редагувалось дарий в Пон 03 лют, 2020 23:17, всього редагувалось 7 разів.
edvardd написав:Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт... Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?
А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже. ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники. На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему. Вакцина уже проходит испытания. Вирус косит только монголоидов.
4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды...
budivelnik написав:Ще раз Прокачували до 2013 140 млрд по 21$ за 1000 м3 = 2,94 млрд виручки 2018 88 млрд по 32$ за 1000 м3 = 2,816 млрд виручки Домовились 2020 65 млрд по 44$ за 1000 м3 = 2,86 млрд виручки 2021-2025 40 млрд по 55$ за 1000м3 =2,2 млрд виручки Як бачите - ми реально в прибутку нічого не втратили.
Тарифы на транзит еще никто не опубликовал, но вы молодец, уже все посчитали ))))
1 Офіційно їх ніхто не оприлюднить 2 Хочете парі ,що реальні тарифи не будуть відрізнятись від мною оприлюднених більше ніж на 10% ?
Ну что - хоть с будивельником никто и не забил пари (в силу бессмысленности занятия), можно подвести его первые итоги.
Тариф на транзит через территорию Украины на 2020-й год составляет 31,72 доллара за 1000 кубов с учетом налогов, что на 1,9% выше, чем в 2019-м. Условие разгласила российская сторона. Будет ли увеличиваться тариф с 2021-го, когда объем забронированной прокачки снизится с 65 до 40 млрд кубов, не сообщается.
Итого (100% - 31,72 / 44) = 28% - величина ошибки budivelnik, который "не ошибается больше, чем на 10%" А в деньгах это (44 - 31,72) * 65 млн по 1000 кубов = 789 млн долларов... Самая малость