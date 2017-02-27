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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3772377337743775

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 270
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
43
25.51-26
10%
26
выше 26
19%
50
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:42

  shatenerbi написав:
  J написав:
  zzzzzz написав:
Наверно начитались новостей про действия центробанка Китая и решили ливануть валюту )))

льют валюту чтобы решение о резком снижении учетной ставки
не выглядело тупым прогибом под политическим давлением


Все правильно,пока делает НБУ,просто на процесс сильно повлиял,неоткуда взявшийся вирус,он внес определенные коррективы,судя из пленок,они сами верили в 23...
причем тут вирус, что скаканули до 25? Лафа закончилась и ракета взлетела. Ну а вера то таке.Если вирус окажет влияние на самом деле, то это будут другие цифры.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:43

  Libo написав:
  edvardd написав:Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт...
Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?


А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже. :lol:
ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники.
На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему.
Вакцина уже проходит испытания.
Вирус косит только монголоидов. 8)

4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:52

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт...
Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?


А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже. :lol:
ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники.
На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему.
Вакцина уже проходит испытания.
Вирус косит только монголоидов. 8)

4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды...

новые "немцы"
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:55

  Сибарит написав:Есть информация, что НБУ развернул рынок весьма крупной интервенцией, что плохо сочетается с динамикой торгов. Истинные объемы интервенции мы узнаем завтра.

Думаю, что здесь не сильно ошиблись. Считать это крупным объемом? Думаю, нет.
Все будет зависеть от того, появятся ли завтра нерезиденты или нет. А если появятся, то в каком количестве.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:02

  Moneta написав:
  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:Руда -21% за день как вам?! https://markets.businessinsider.com/com ... -ore-price
Зачет))))))))))))))))))))))))))


И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...


Найман вчера оказался прав, а тут в него тапками уже успели швырнуть. Наша пирамида гораздо менее ликвидная, чем сырье. В час х сырье хоть както можно будет продать, а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего.

Бачили очі що купували
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Товарищ шлет фотки с Таиланда...Красота...
Как в старые добрые времена. Китайцев почти нет, говорит, самолеты возвращают (вроде КНР и запретилa вылеты из страны ). Как-то обходят...
Всю нацию научили мыть руки с мылом - уже Плюс!
Кто придумал - америкосы или сами поднебесные - не важно.
Правду нам не расскажут, как впрочем, и, про нас. :oops:
Всем повод - все бросить и, недорого (без многотысячобогатившихся строителей Стены) отдохнуть в Азии (пока феншуи не вернулись). :mrgreen: :D
Прости,Господи, за рассизм... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 03 лют, 2020 23:17, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:47

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:Если в Айове победит Сандерс, а он лидирует, бакс упадёт...
Происхождение вируса вообще не волнует никого - почему тогда на выходных ЧС ввели?


А он таки побеждает … И в Нью-Гемпшире тоже. :lol:
ЧС ввели в пятницу. По инерции и первоначальному плану на разгон паники.
На выходные подумали и вчера вечером приняли решение закрывать тему.
Вакцина уже проходит испытания.
Вирус косит только монголоидов. 8)

4 немца заразились от китаянки, они вроде не монголоиды...

Это типа как три шведки в Гамбурге..? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:49

  budivelnik написав:
  zzzzzz написав:
  budivelnik написав:Ще раз
Прокачували
до 2013 140 млрд по 21$ за 1000 м3 = 2,94 млрд виручки
2018 88 млрд по 32$ за 1000 м3 = 2,816 млрд виручки
Домовились
2020 65 млрд по 44$ за 1000 м3 = 2,86 млрд виручки
2021-2025 40 млрд по 55$ за 1000м3 =2,2 млрд виручки
Як бачите - ми реально в прибутку нічого не втратили.


Тарифы на транзит еще никто не опубликовал, но вы молодец, уже все посчитали ))))


1 Офіційно їх ніхто не оприлюднить
2 Хочете парі ,що реальні тарифи не будуть відрізнятись від мною оприлюднених більше ніж на 10% ?


Ну что - хоть с будивельником никто и не забил пари (в силу бессмысленности занятия), можно подвести его первые итоги.

Тариф на транзит через территорию Украины на 2020-й год составляет 31,72 доллара за 1000 кубов с учетом налогов, что на 1,9% выше, чем в 2019-м. Условие разгласила российская сторона. Будет ли увеличиваться тариф с 2021-го, когда объем забронированной прокачки снизится с 65 до 40 млрд кубов, не сообщается.

Итого (100% - 31,72 / 44) = 28% - величина ошибки budivelnik, который "не ошибается больше, чем на 10%" :mrgreen:
А в деньгах это (44 - 31,72) * 65 млн по 1000 кубов = 789 млн долларов... Самая малость :lol:

https://www.dsnews.ua/economics/tranzit ... 2020220000
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