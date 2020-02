Додано: Пон 03 лют, 2020 22:02

Moneta написав: lrs7719 написав: Investor_33 написав: Руда -21% за день как вам?! https://markets.businessinsider.com/com ... -ore-price

Зачет)))))))))))))))))))))))))) Руда -21% за день как вам?!Зачет))))))))))))))))))))))))))



И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе... И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...



Найман вчера оказался прав, а тут в него тапками уже успели швырнуть. Наша пирамида гораздо менее ликвидная, чем сырье. В час х сырье хоть както можно будет продать, а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего. Найман вчера оказался прав, а тут в него тапками уже успели швырнуть. Наша пирамида гораздо менее ликвидная, чем сырье. В час х сырье хоть както можно будет продать, а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего.

Бачили очі що купували Бачили очі що купували

