И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...
Найман вчера оказался прав, а тут в него тапками уже успели швырнуть. Наша пирамида гораздо менее ликвидная, чем сырье. В час х сырье хоть както можно будет продать, а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего.
Бачили очі що купували
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
budivelnik написав:Ще раз Прокачували до 2013 140 млрд по 21$ за 1000 м3 = 2,94 млрд виручки 2018 88 млрд по 32$ за 1000 м3 = 2,816 млрд виручки Домовились 2020 65 млрд по 44$ за 1000 м3 = 2,86 млрд виручки 2021-2025 40 млрд по 55$ за 1000м3 =2,2 млрд виручки Як бачите - ми реально в прибутку нічого не втратили.
Тарифы на транзит еще никто не опубликовал, но вы молодец, уже все посчитали ))))
1 Офіційно їх ніхто не оприлюднить 2 Хочете парі ,що реальні тарифи не будуть відрізнятись від мною оприлюднених більше ніж на 10% ?
Ну что - хоть с будивельником никто и не забил пари (в силу бессмысленности занятия), можно подвести его первые итоги.
Тариф на транзит через территорию Украины на 2020-й год составляет 31,72 доллара за 1000 кубов с учетом налогов, что на 1,9% выше, чем в 2019-м. Условие разгласила российская сторона. Будет ли увеличиваться тариф с 2021-го, когда объем забронированной прокачки снизится с 65 до 40 млрд кубов, не сообщается.
Итого (100% - 31,72 / 44) = 28% - величина ошибки budivelnik, который "не ошибается больше, чем на 10%" А в деньгах это (44 - 31,72) * 65 млн по 1000 кубов = 789 млн долларов... Самая малость
budivelnik написав:Ще раз Прокачували до 2013 140 млрд по 21$ за 1000 м3 = 2,94 млрд виручки 2018 88 млрд по 32$ за 1000 м3 = 2,816 млрд виручки Домовились 2020 65 млрд по 44$ за 1000 м3 = 2,86 млрд виручки 2021-2025 40 млрд по 55$ за 1000м3 =2,2 млрд виручки Як бачите - ми реально в прибутку нічого не втратили.
1 Офіційно їх ніхто не оприлюднить 2 Хочете парі ,що реальні тарифи не будуть відрізнятись від мною оприлюднених більше ніж на 10% ?
Ну что - хоть с будивельником никто и не забил пари (в силу бессмысленности занятия), можно подвести его первые итоги.
Тариф на транзит через территорию Украины на 2020-й год составляет 31,72 доллара за 1000 кубов с учетом налогов, что на 1,9% выше, чем в 2019-м. Условие разгласила российская сторона. Будет ли увеличиваться тариф с 2021-го, когда объем забронированной прокачки снизится с 65 до 40 млрд кубов, не сообщается.
Итого (100% - 31,72 / 44) = 28% - величина ошибки budivelnik, который "не ошибается больше, чем на 10%" А в деньгах это (44 - 31,72) * 65 млн по 1000 кубов = 789 млн долларов... Самая малость
Є три нюанси Перший - прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципу Прокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3 Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3 Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3 Другий - якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази Третій -при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.
Про це повідомляє глава Оператора ГТС Сергій Макогон у Facebook.
«Без зайвого шуму і пилу ми вже транспортували транзитом 2 млрд кубометрів газу з РФ у країни ЄС і Молдови. Варто зауважити, що в той же час ми отримали плату за 4,272 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу)»
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Пока для китайской экономики всё не очень выглядит, несмотря на остановку предприятий и блокаду городов, последние три дня количество умерших увеличивается с неснижаемой крейсерской скоростью на 18-19 процентов в день, а это не очень хороший признак. Еще пару недель в таком темпе и мифический черный лебедь окажется вполне осязаемым, по крайней мере для Китая, интересно будет посмотреть статистику по китайской экономике за январь.
Proofy написав:причем тут вирус, что скаканули до 25? Лафа закончилась и ракета взлетела.
Ой ржака)) Олигархи просто договорились с НБУ, чтобы тот пошел им навстречу и они смогли выгодно завести валюту, при чем сам НБУ тоже неплохо заработал, сливая сейчас то, что купил по 23-24, изымая при этом гривневую ликвидность. А баксодержателям видится "конец лафы")) Просто небольшой акт помощи экспортерам после месяцев их нытья, не более того. ЭОК сейчас 22.50, при падении панической надбавки продолжим падать туда, как было и во все предыдущие загончики) Хоть можно слить последние пачечки по хорошему курсу, спасибо, Яша!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.