Додано: Вів 04 лют, 2020 08:49

Proofy написав: причем тут вирус, что скаканули до 25? Лафа закончилась и ракета взлетела. причем тут вирус, что скаканули до 25? Лафа закончилась и ракета взлетела.

Ой ржака)) Олигархи просто договорились с НБУ, чтобы тот пошел им навстречу и они смогли выгодно завести валюту, при чем сам НБУ тоже неплохо заработал, сливая сейчас то, что купил по 23-24, изымая при этом гривневую ликвидность. А баксодержателям видится "конец лафы")) Просто небольшой акт помощи экспортерам после месяцев их нытья, не более того. ЭОК сейчас 22.50, при падении панической надбавки продолжим падать туда, как было и во все предыдущие загончики) Хоть можно слить последние пачечки по хорошему курсу, спасибо, Яша!