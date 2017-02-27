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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37733774377537763777>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 271
ниже 23
6%
16
23.01-23.50
10%
27
23.51-24.0
11%
31
24.01-24.5
17%
45
24.51-25.0
12%
32
25.01-25.5
16%
44
25.51-26
10%
26
выше 26
18%
50
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:02

  Moneta написав:
  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:Руда -21% за день как вам?! https://markets.businessinsider.com/com ... -ore-price
Зачет))))))))))))))))))))))))))


И что Вас так порадовало? Расскажите - порадуемся вместе...


Найман вчера оказался прав, а тут в него тапками уже успели швырнуть. Наша пирамида гораздо менее ликвидная, чем сырье. В час х сырье хоть както можно будет продать, а долговые расписки украинского монетного двора не стоят ничего.

Бачили очі що купували
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:49

  budivelnik написав:
  zzzzzz написав:
  budivelnik написав:Ще раз
Прокачували
до 2013 140 млрд по 21$ за 1000 м3 = 2,94 млрд виручки
2018 88 млрд по 32$ за 1000 м3 = 2,816 млрд виручки
Домовились
2020 65 млрд по 44$ за 1000 м3 = 2,86 млрд виручки
2021-2025 40 млрд по 55$ за 1000м3 =2,2 млрд виручки
Як бачите - ми реально в прибутку нічого не втратили.


Тарифы на транзит еще никто не опубликовал, но вы молодец, уже все посчитали ))))


1 Офіційно їх ніхто не оприлюднить
2 Хочете парі ,що реальні тарифи не будуть відрізнятись від мною оприлюднених більше ніж на 10% ?


Ну что - хоть с будивельником никто и не забил пари (в силу бессмысленности занятия), можно подвести его первые итоги.

Тариф на транзит через территорию Украины на 2020-й год составляет 31,72 доллара за 1000 кубов с учетом налогов, что на 1,9% выше, чем в 2019-м. Условие разгласила российская сторона. Будет ли увеличиваться тариф с 2021-го, когда объем забронированной прокачки снизится с 65 до 40 млрд кубов, не сообщается.

Итого (100% - 31,72 / 44) = 28% - величина ошибки budivelnik, который "не ошибается больше, чем на 10%" :mrgreen:
А в деньгах это (44 - 31,72) * 65 млн по 1000 кубов = 789 млн долларов... Самая малость :lol:

https://www.dsnews.ua/economics/tranzit ... 2020220000
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 01:27

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:Ще раз
Прокачували
до 2013 140 млрд по 21$ за 1000 м3 = 2,94 млрд виручки
2018 88 млрд по 32$ за 1000 м3 = 2,816 млрд виручки
Домовились
2020 65 млрд по 44$ за 1000 м3 = 2,86 млрд виручки
2021-2025 40 млрд по 55$ за 1000м3 =2,2 млрд виручки
Як бачите - ми реально в прибутку нічого не втратили.
1 Офіційно їх ніхто не оприлюднить
2 Хочете парі ,що реальні тарифи не будуть відрізнятись від мною оприлюднених більше ніж на 10% ?
Ну что - хоть с будивельником никто и не забил пари (в силу бессмысленности занятия), можно подвести его первые итоги.

Тариф на транзит через территорию Украины на 2020-й год составляет 31,72 доллара за 1000 кубов с учетом налогов, что на 1,9% выше, чем в 2019-м. Условие разгласила российская сторона. Будет ли увеличиваться тариф с 2021-го, когда объем забронированной прокачки снизится с 65 до 40 млрд кубов, не сообщается.

Итого (100% - 31,72 / 44) = 28% - величина ошибки budivelnik, который "не ошибается больше, чем на 10%" :mrgreen:
А в деньгах это (44 - 31,72) * 65 млн по 1000 кубов = 789 млн долларов... Самая малость :lol:

https://www.dsnews.ua/economics/tranzit ... 2020220000
Є три нюанси
Перший - прокачка зафіксована подобово , тому нарахування за транзит проходять по принципу
Прокачуєте на добу не більше 65 млрд м3/365днів=178 млн м3
Якщо прокачали менше - платите все одно за прокачку 178 млн м3
Станом на зараз - обєми прокачки 100 млн м3 на добу, а значить реальна сума проплата становить не 31,72 а 31,72*1,78=56,5 долара за 1000 м3
Другий - якщо росія потребуватиме збільшення обємів понад 178 млн м3 на добу-вона зобовязана заплатити перекачування понадлишкових обємів по збільшеним тарифам(до речі ця інформація присутня в статті)- наприклад якщо попередження за добу то тариф росте в 1,44 рази
Третій -при сьогоднішніх тарифах на прокачку-росія заплатить Україні за транспортування газу більше,ніж Україна витратить на закупку 11 млрд м3 газу.
https://www.slovoidilo.ua/2020/01/25/novyna/ekonomika/tranzyt-hazu-rf-udvichi-nyzhchyj-oplacheni-obsyahy
З початку дії нового транзитного контракту з 1 січня Росія прокачала через українську ГТС 2 млрд кубометрів газу, заплативши за транспортування удвічі більшого обсягу.

Про це повідомляє глава Оператора ГТС Сергій Макогон у Facebook.

«Без зайвого шуму і пилу ми вже транспортували транзитом 2 млрд кубометрів газу з РФ у країни ЄС і Молдови. Варто зауважити, що в той же час ми отримали плату за 4,272 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу)»
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:39

Пока для китайской экономики всё не очень выглядит, несмотря на остановку предприятий и блокаду городов, последние три дня количество умерших увеличивается с неснижаемой крейсерской скоростью на 18-19 процентов в день, а это не очень хороший признак.
Еще пару недель в таком темпе и мифический черный лебедь окажется вполне осязаемым, по крайней мере для Китая, интересно будет посмотреть статистику по китайской экономике за январь.

Мысли по этой теме.
https://www.bbc.com/russian/features-51330371
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:49

  Proofy написав:причем тут вирус, что скаканули до 25? Лафа закончилась и ракета взлетела.

Ой ржака)) Олигархи просто договорились с НБУ, чтобы тот пошел им навстречу и они смогли выгодно завести валюту, при чем сам НБУ тоже неплохо заработал, сливая сейчас то, что купил по 23-24, изымая при этом гривневую ликвидность. А баксодержателям видится "конец лафы")) Просто небольшой акт помощи экспортерам после месяцев их нытья, не более того. ЭОК сейчас 22.50, при падении панической надбавки продолжим падать туда, как было и во все предыдущие загончики) Хоть можно слить последние пачечки по хорошему курсу, спасибо, Яша!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:54

Тесла это просто ппц +20% за вчера. С октября почти в 4 раза рост.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:04

И это при том, что завод в Китае закрыли//)
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:26

  zzzzzz написав:Тесла это просто ппц +20% за вчера. С октября почти в 4 раза рост.

Вот на чем надо зарабатывать. А не подошвы кед стирать ;-)
А ведь реально, кто-то за неделю стал долларовым миллионером. Или мультимиллионером...
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:28

  zzzzzz написав:Тесла это просто ппц +20% за вчера. С октября почти в 4 раза рост.



зачем инвесторам какаято там непонятная Тесла,
если есть самые стабильные ОВГЗ в мире, с самой крепкой валютой в мире :)))
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:58

  zzzzzz написав:Тесла это просто ппц +20% за вчера. С октября почти в 4 раза рост.


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В Китае в заблокированных городах нет бензина, электрика есть, тесла подсуетилась и открыла свои зарядки за бесплатно - результат на лице
edvardd
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